Фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після атаки РФ на Київ: Путін має сісти за стіл переговорів
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом щодо нічної масштабної атаки Росії на Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала в Х.
Фон дер Ляєн повідомила, що спершу говорила з Володимиром Зеленським, а потім з Трампом.
Очільниця Єврокомісії не розповіла деталей розмови з президентом США та його реакцію на російські удари по столиці України, через які загинуло щонайменше 18 людей.
Водночас вона лише написала, що "Путін повинен сісти за стіл переговорів".
"Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза. Європа повністю виконає свою роль.
Наприклад, наш оборонний механізм SAFE буде важливим для посилення хоробрих Збройних сил України", - додала голова Єврокомісії.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.
Раніше очільниця ЄК відреагувала на нічний обстріл столиці. Фон дер Ляєн заявила, що цей був "найсмертоносніший удар по Києву з липня".
