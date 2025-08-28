УКР
1 941 40

Фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після атаки РФ на Київ: Путін має сісти за стіл переговорів

Обстріл Києва 28 серпня: Урсула фон дер Ляєн поговорила з Трампом

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом щодо нічної масштабної атаки Росії на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала в Х.

Фон дер Ляєн повідомила, що спершу говорила з Володимиром Зеленським, а потім з Трампом.

Очільниця Єврокомісії не розповіла деталей розмови з президентом США та його реакцію на російські удари по столиці України, через які загинуло щонайменше 18 людей.

Водночас вона лише написала, що "Путін повинен сісти за стіл переговорів".

"Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза. Європа повністю виконає свою роль.

Наприклад, наш оборонний механізм SAFE буде важливим для посилення хоробрих Збройних сил України", - додала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Раніше очільниця ЄК відреагувала на нічний обстріл столиці. Фон дер Ляєн заявила, що цей був "найсмертоносніший удар по Києву з липня".

Автор: 

Київ (20059) Трамп Дональд (7011) фон дер Ляєн Урсула (849) війна в Україні (5898)
Топ коментарі
+11
Трам знову говорив про два тижні...
показати весь коментар
28.08.2025 17:12 Відповісти
+11
"Путін має сісти"
показати весь коментар
28.08.2025 17:15 Відповісти
+10
Як завжди. Дід ні як не може в 2-х тижнях розібратись. Заблукав.
показати весь коментар
28.08.2025 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трам знову говорив про два тижні...
показати весь коментар
28.08.2025 17:12 Відповісти
Ну пів року вже по 2 тижні відміряв, думаю так і до кінця каденції зможе міряти по 2 тижні ...
показати весь коментар
28.08.2025 17:14 Відповісти
Як завжди. Дід ні як не може в 2-х тижнях розібратись. Заблукав.
показати весь коментар
28.08.2025 17:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s

Якщо учора 27-го губернатор зсім"ї українського походження ТАКЕ КАЖЕ Трампу в обличчя в його овальному Пшонка -стайл кабінеті - то Трампу вже таки гикається .натори виходять з відпустки . З 62% американців за санкції проти рашки а 75 % них виборці Трампа то....
показати весь коментар
28.08.2025 17:39 Відповісти
Правильно. Бо знову скаже, що не знав.
показати весь коментар
28.08.2025 17:12 Відповісти
Та ні, не туди ви його саджаєте, ***** має сісти за грати ...
показати весь коментар
28.08.2025 17:12 Відповісти
"Путін має сісти"
показати весь коментар
28.08.2025 17:15 Відповісти
Не так трохи - путін має висіти
показати весь коментар
28.08.2025 17:47 Відповісти
Alex,питаня на що,якщо на бутилку тоді да.
показати весь коментар
28.08.2025 18:35 Відповісти
ну посадите ви його за ствл переговорів і через тиждень він накриє Україну бомбами і ракетами і далі що ? Нічого !
А всі книжки світу говорять що зло потрвбно вбивати а не садити за стіл переговорів.
показати весь коментар
28.08.2025 17:16 Відповісти
Путін має здохнути.
показати весь коментар
28.08.2025 17:16 Відповісти
100%
показати весь коментар
28.08.2025 17:19 Відповісти
Головне щоби усі включаючи клонів
показати весь коментар
28.08.2025 17:32 Відповісти
Зверніть увагу: "птн має сісти за стіл переговорів", а не перестати атакувати Україну". Ніби сидіння за столом переговорів якимось чином буде заважати атакам.
Традиційне питання: пані Урсула дурна чи прикидається?
показати весь коментар
28.08.2025 17:17 Відповісти
Так сиділи з Трампом на Алясці, вийшло - трясця його матері. і санкції для чогось з кривавих алмазів зняли Владіміру. Трамп мабуть Овальний прикрасить, або клюшку ними.
показати весь коментар
28.08.2025 19:18 Відповісти
.уйло повинне сісти, а краще повиснуть.
показати весь коментар
28.08.2025 17:19 Відповісти
Сісти краще, головне щоб кілок був добре заточен
показати весь коментар
28.08.2025 17:31 Відповісти
Злочинець путін має сісти хіба що в гаазькому трибуналі ,а краще здохнути ,ну що Трамп продовжує покривати рашиські злочини проти людяності з його приходом число жертв серед мирного населення подвоїлась і цей недоумок хоче премію миру ?
показати весь коментар
28.08.2025 17:21 Відповісти
що ви хочете почути від ***** про половцев та печенегов ?

Про втрачений срср ?
показати весь коментар
28.08.2025 17:21 Відповісти
в следующий раз ловит Фон дер Ляєн путлера на Аляске и говорит - перед тобой два переговорных стула, на какой сам сядешь а на какой пескова посадишь
показати весь коментар
28.08.2025 17:22 Відповісти
просто вдуматись .. якась полумертва істота позбавила життя тисячі детей !!! (я вже мовчу про дорослих)

а інші полумертві істоти висловлюють занепокоєння і словесно дрочать

світом правлять мерці
показати весь коментар
28.08.2025 17:22 Відповісти
Ну, ми усі в перспективі мерці. Але це правда - більшість сильних світу цього вже стрімко наближаються якщо не до могили, то до старечого безсилля, як фізіологічного, так і ментального. Але наостанок бадьоряться, чубчики зачіскють
показати весь коментар
28.08.2025 17:50 Відповісти
все залежить від часу який відведено на життя ..діти ще жити не почали

а їм мерці вже його відрізали .. не пересмикуйте
показати весь коментар
28.08.2025 17:51 Відповісти
Це буде найкращий варіант із усіх запропонованих.
показати весь коментар
28.08.2025 17:25 Відповісти
Ну, сядет пуйло за стол переговоров, послушает всех и скажет: "Да, идите вы все".
Встанет и уйдет.
А вы все будете продолжать возмущаться и назначать ему очередные 2-3 недели.
показати весь коментар
28.08.2025 17:58 Відповісти
Про що домовлятися на переговорах із Гітлером ******? Не розумію.
показати весь коментар
28.08.2025 17:25 Відповісти
******. Маніяк знову вбив десятки людей тому ми повинні посадити його за стіл переговорів замість того щобпокарати. Куди цей світ котиться
показати весь коментар
28.08.2025 17:26 Відповісти
В її розмови головне те що ху...до має сісти і далі крапка. Все остальное це набір не потрібних слів.
показати весь коментар
28.08.2025 17:27 Відповісти
***** повинен сісти на лаву підсудних в Гаазі, а не за стіл переговорів!
показати весь коментар
28.08.2025 17:30 Відповісти
Ну, сяде він за стіл перемовин, і викотить усі свої хотєлки, які вже сто разів озвучувались. зєльонскій їх не прийме, ні, не тому, що розумний, а тому що боягуз. І вийде так, що винні в провалі перемовин ми - трамп образиться і введе до нас санкції. Тут, насправді, потрібно буде ПЕРШИМИ оголосити свої вимоги, щоб #уйло першим відповів "нєт"
показати весь коментар
28.08.2025 17:31 Відповісти
за стіл у тюремній камері воно має сісти
показати весь коментар
28.08.2025 17:32 Відповісти
Упродовж 200 днів, Трамп все лопоче, про якісь 2-3 тижні, 50 днів, 24 години, і таке інше….
Склєроз старечий, як і в ******!!!
показати весь коментар
28.08.2025 17:35 Відповісти
Дєдушка "two weeks". А насправді "too weak". Пихатий старий козел. То видно якась епідемія - по всьому світу вибирають у президенти якийсь треш. Людство тупіє, технології не помагають.
показати весь коментар
28.08.2025 17:38 Відповісти
Переговори з путіним не дадуть НІЯКОГО результату Перше ми знаємо заяви фашистів--знищити УКРАЇНЦІВ. То що скаже Зеленський.? Ну стане на коліна як обіцяв,ну подивиться в очко.А результата НЕБУДЕ. Тільки рішучими Ударами можна заставити рашку піти на переговори. Але біда ,що наша влада неспроможна досягти перелому на фронті ЛОЗУНГ___ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ,ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ їй не відомий,а все робиться навпаки.
показати весь коментар
28.08.2025 17:38 Відповісти
Комедия.
показати весь коментар
28.08.2025 17:40 Відповісти
Ті хто досі думають, що ЄС і США так поводяться, бо чогось там не розуміють - як ви ще не віддали всіх грошей "службі безпеки Приватбанку"?
показати весь коментар
28.08.2025 17:43 Відповісти
Путин должен сесть за стол переговоров в тюрьму
показати весь коментар
28.08.2025 17:55 Відповісти
Повні імпотенти
показати весь коментар
28.08.2025 18:27 Відповісти
***** повинен сісти на електричний стілець, які вже можуть бути перемовини з людожером.
показати весь коментар
28.08.2025 19:24 Відповісти
 
 