УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9270 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Обстріли Києва
5 262 28

Нічна масована атака Росії на Україну стала другою за масштабами з початку війни, - Sky News. ІНФОГРАФІКА

Російський авіаудар по Україні в ніч на 28 серпня є другим за масштабами з початку повномасштабної війни.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

ЗМІ нагадали, що протягом останніх кількох місяців Росія значно посилила авіаудари по Україні, кілька разів побивши свій рекорд за кількістю ракет і дронів, запущених за одну ніч.

Цієї ночі по Україні було випущено 598 безпілотників і 31 ракету, що за масштабом поступається лише нальоту 9 липня, в якому було задіяно 741 ударний засіб. Основний напрямок удару – Київ.

Фактично всі найбільші повітряні атаки Росії на Україну відбулися з кінця червня цього року, додає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина засудила масовану атаку на Київ, не згадавши РФ як агресорку

Масований обстріл України 28 серпня став другим за масштабом

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Автор: 

Київ (20059) обстріл (30522) Повітряні атаки на Київ (923) війна в Україні (5898)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
28.08.2025 16:46 Відповісти
+11
Миша из 59%.
показати весь коментар
28.08.2025 17:03 Відповісти
+9
Главное не это. За всю войну атак по самой мааацкве было 0.
Попадание в мааацква-сити и другие взрыв-пакеты не в счёт.
Кто запрещает Янелоху бить по мааацкве? Байден или Трампон?
Но виноват во всём, конечно же, Порошенко.
показати весь коментар
28.08.2025 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
РФ уразила корабель Військово-морських сил ЗСУ: є загиблий

https://tsn.ua/********/rf-urazyla-korabel-viyskovo-morskykh-syl-zsu-ye-zahyblyy-2900534.html
показати весь коментар
28.08.2025 16:38 Відповісти
у кацапів один баян порвали
показати весь коментар
28.08.2025 16:57 Відповісти
Главное не это. За всю войну атак по самой мааацкве было 0.
Попадание в мааацква-сити и другие взрыв-пакеты не в счёт.
Кто запрещает Янелоху бить по мааацкве? Байден или Трампон?
Но виноват во всём, конечно же, Порошенко.
показати весь коментар
28.08.2025 16:45 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 16:46 Відповісти
Поки його ще не засудили, але ведуться кримінальні справи. Вже є притензії до нього і зі сторони військових, звинувачують в піарі волонтерства і пригадують йому співпрацю з Росією, коли він був на посту Президента.
показати весь коментар
28.08.2025 16:53 Відповісти
Миша из 59%.
показати весь коментар
28.08.2025 17:03 Відповісти
просто міша - ніф-нуф
показати весь коментар
28.08.2025 20:07 Відповісти
А в мене прИтензії до Міші у безграмотності!
показати весь коментар
28.08.2025 17:36 Відповісти
які претензії до зеідіота ? Це іще прогрес що він хоч з помилками , але вміє пЕсати , решта без гугєла і того не зроблять , саме тому понабирали собі по сотні помічників та консультантів із зарплатнею у сотні тисяч (((
показати весь коментар
28.08.2025 20:10 Відповісти
Misha Kvakin #469784 - ви напевно навчались в трускавці
показати весь коментар
28.08.2025 18:14 Відповісти
Що за маячня?
показати весь коментар
28.08.2025 18:15 Відповісти
А у цей час потенційні зенітники 22 рочків їдуть у потягах до кордону з ЄС для безпечного життя у польщах-німеччинах та радісних подорожей світом. Якийсь сюр.
показати весь коментар
28.08.2025 16:55 Відповісти
Да, їдуть, і можуть крутити дулі патріотам
показати весь коментар
28.08.2025 17:06 Відповісти
нема ажіотажу
показати весь коментар
28.08.2025 17:07 Відповісти
А чого поспішати? Ломанулись ті кому 22 на підході.
показати весь коментар
28.08.2025 18:16 Відповісти
с шулерaми лучше перебдеть чем недобдеть
показати весь коментар
28.08.2025 20:14 Відповісти
Дивуватись нема чого, з нарастанням виробництва Росією ракет і БЛ, їх кількість ударів буде тільки зростати.
показати весь коментар
28.08.2025 16:59 Відповісти
Міша ! Дивуються з тебе , а не з твоїх "відкриттів " (( Та що дивуватися - ти просто сам якийсь чуднуватий
показати весь коментар
28.08.2025 20:12 Відповісти
Де наша відповідь по Новоросійському терміналу? Піндоси забороняють бити, бо сидять в російській нафті чи дєрмак не дозволяє?
показати весь коментар
28.08.2025 17:07 Відповісти
Так піндоси чи дєрмак?
показати весь коментар
28.08.2025 18:17 Відповісти
це питання задавати на влк на присутність хвороби
показати весь коментар
28.08.2025 18:59 Відповісти
aмерикaнцы зaпретили бить по нaливным терминaлaм новороссийскa
показати весь коментар
28.08.2025 20:15 Відповісти
капець!
каллас, ти де?
рютте, ти де?
де стурбованість та обговорення?
показати весь коментар
28.08.2025 17:34 Відповісти
Это - результат "миротворческой " деятельности Трампа.
Был бы на его месте Рейган, война уже давно закончилась бы и тысячи людей были живы.
А пока при власти - пациент клиники в каком-нибудь штате, то Украина за это расплачивается тысячами жизней, детей в том числе.
показати весь коментар
28.08.2025 18:01 Відповісти
Панятно. У всьому чинен трумп і десь там трохи пуйло. А зєльнскій прєзідєнт міра
показати весь коментар
28.08.2025 18:19 Відповісти
тaк a что можно взять с торчилля с прожженными ноздрями?
показати весь коментар
28.08.2025 20:16 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
28.08.2025 19:29 Відповісти
імітування мирного процесу, відтягування санкцій, безпідставність мирних очікувань
показати весь коментар
28.08.2025 20:21 Відповісти
 
 