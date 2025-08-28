Нічна масована атака Росії на Україну стала другою за масштабами з початку війни, - Sky News. ІНФОГРАФІКА
Російський авіаудар по Україні в ніч на 28 серпня є другим за масштабами з початку повномасштабної війни.
Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.
ЗМІ нагадали, що протягом останніх кількох місяців Росія значно посилила авіаудари по Україні, кілька разів побивши свій рекорд за кількістю ракет і дронів, запущених за одну ніч.
Цієї ночі по Україні було випущено 598 безпілотників і 31 ракету, що за масштабом поступається лише нальоту 9 липня, в якому було задіяно 741 ударний засіб. Основний напрямок удару – Київ.
Фактично всі найбільші повітряні атаки Росії на Україну відбулися з кінця червня цього року, додає видання.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.
Попадание в мааацква-сити и другие взрыв-пакеты не в счёт.
Кто запрещает Янелоху бить по мааацкве? Байден или Трампон?
Но виноват во всём, конечно же, Порошенко.
каллас, ти де?
рютте, ти де?
де стурбованість та обговорення?
Был бы на его месте Рейган, война уже давно закончилась бы и тысячи людей были живы.
А пока при власти - пациент клиники в каком-нибудь штате, то Украина за это расплачивается тысячами жизней, детей в том числе.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев