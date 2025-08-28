Нічна масована атака Росії на Україну стала другою за масштабами з початку війни, - Sky News. ІНФОГРАФІКА

Російський авіаудар по Україні в ніч на 28 серпня є другим за масштабами з початку повномасштабної війни.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

ЗМІ нагадали, що протягом останніх кількох місяців Росія значно посилила авіаудари по Україні, кілька разів побивши свій рекорд за кількістю ракет і дронів, запущених за одну ніч.

Цієї ночі по Україні було випущено 598 безпілотників і 31 ракету, що за масштабом поступається лише нальоту 9 липня, в якому було задіяно 741 ударний засіб. Основний напрямок удару – Київ.

Фактично всі найбільші повітряні атаки Росії на Україну відбулися з кінця червня цього року, додає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина засудила масовану атаку на Київ, не згадавши РФ як агресорку

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.