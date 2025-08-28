Словаччина засудила масовану атаку на Київ, не згадавши РФ як агресорку

Словаччина засудила нічний комбінований удар РФ по Києву, при цьому не згадавши, що саме Росія винна у вбивстві цивільних українців.

Про це йдеться у дописі словацького МЗС в Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що під нічними авіаударами по Україні опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, що "призвело до нових жертв серед цивільного населення, зокрема дітей у Києві".

Також у МЗС згадали про пошкодження будівлі представництва Євросоюзу, де також працюють словацькі співробітники.

"Словаччина послідовно засуджує атаки на цивільне населення – чи то в Україні, Газі, чи деінде. Такі дії підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру, які необхідно здійснювати невідкладно та справедливо в нашому регіоні або в регіоні Близького Сходу", - йдеться у повідомленні словацького МЗС.

У міністерстві додали, що мир "не мають сприймати за належне".

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.