УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10446 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва Атака ракет і БпЛА на Київ
839 6

Словаччина засудила масовану атаку на Київ, не згадавши РФ як агресорку

Удар по Києву 28 серпня: Словаччина засудила без згадки про Росію

Словаччина засудила нічний комбінований удар РФ по Києву, при цьому не згадавши, що саме Росія винна у вбивстві цивільних українців.

Про це йдеться у дописі словацького МЗС в Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що під нічними авіаударами по Україні опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, що "призвело до нових жертв серед цивільного населення, зокрема дітей у Києві".

Також у МЗС згадали про пошкодження будівлі представництва Євросоюзу, де також працюють словацькі співробітники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Києву: 10 людей вважаються безвісти зниклими

"Словаччина послідовно засуджує атаки на цивільне населення – чи то в Україні, Газі, чи деінде. Такі дії підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру, які необхідно здійснювати невідкладно та справедливо в нашому регіоні або в регіоні Близького Сходу", - йдеться у повідомленні словацького МЗС.

У міністерстві додали, що мир "не мають сприймати за належне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського посла викликали до МЗС Британії через удар по Києву, - BBC

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Автор: 

Київ (20059) Словаччина (1177) Повітряні атаки на Київ (915) війна в Україні (5898)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Імпотенти мадярські!
показати весь коментар
28.08.2025 15:42 Відповісти
я заплутався!
це, про нафту?
показати весь коментар
28.08.2025 15:43 Відповісти
Могли хоча би позичити потужний термін "та старана"
показати весь коментар
28.08.2025 15:46 Відповісти
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза назвал Дональда Трампа «советским агентом» и обвинил его в оказании поддержки России в переговорах по достижению мирного соглашения с Украиной.

«Верховный лидер величайшей сверхдержавы мира объективно является советским или российским агентом», - заявил Ребело де Соуза.

«Объективно, новое руководство США стратегически благоволит Российской Федерации. Каждый день звучат ужасные угрозы санкций. Будут ли санкции США против Российской Федерации? Никаких», - задался он вопросом.

В этой связи президент Португалии заявил, что США «превратились из союзника одной из сторон в арбитра» конфликта, подвергнув критике тот факт, что они исключают как Украину, так и Европу из переговоров с Россией по заключению мирного соглашения.

Ремарка.

Так как от Португалии ничего не зависит, то она, в отличие от Макрона, Мерца, Стубба, Рютте и тд, может себе позволить сказать правду.

Это никак не повлияет на дипломатический процесс - ни негативно, ни позитивно.

Перечисленные европейские тяжеловесы действуют правильно - хвалят Трампа и добиваются подвижек. Например, важная подвижка, которой они добились от Трампа, - согласие США участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/prezident-portugalii-marselu-rebelu-de-souza-nazval-donalda-trampa-sovetskim-agentom/
показати весь коментар
28.08.2025 15:50 Відповісти
Слимаки. Слизькі і огидні...
показати весь коментар
28.08.2025 15:52 Відповісти
Словаки не назвали росію винною в обстрілі Києва. Це звичайно ганебно, але довго один простий мальчік від наріду не називав Росію ворогом, а казав ''та сторона''.
показати весь коментар
28.08.2025 16:34 Відповісти
 
 