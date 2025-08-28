Словакия осудила массированную атаку на Киев, не упомянув РФ как агрессора

Словакия осудила ночной комбинированный удар РФ по Киеву, при этом не упомянув, что именно Россия виновата в убийстве гражданских украинцев.

Об этом говорится в заметке словацкого МИД в Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что под ночными авиаударами по Украине оказались объекты гражданской инфраструктуры, что "привело к новым жертвам среди гражданского населения, в частности детей, в Киеве".

Также в МИД упомянули о повреждении здания представительства Евросоюза, где также работают словацкие сотрудники.

"Словакия последовательно осуждает атаки на гражданское население - будь то в Украине, Газе или где-либо еще. Такие действия подрывают усилия, направленные на достижение мира, которые необходимо осуществлять безотлагательно и справедливо в нашем регионе или в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении словацкого МИД.

В министерстве добавили, что мир "не должны воспринимать как должное".

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детях.