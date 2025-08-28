Словакия осудила массированную атаку на Киев, не упомянув РФ как агрессора
Словакия осудила ночной комбинированный удар РФ по Киеву, при этом не упомянув, что именно Россия виновата в убийстве гражданских украинцев.
Об этом говорится в заметке словацкого МИД в Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что под ночными авиаударами по Украине оказались объекты гражданской инфраструктуры, что "привело к новым жертвам среди гражданского населения, в частности детей, в Киеве".
Также в МИД упомянули о повреждении здания представительства Евросоюза, где также работают словацкие сотрудники.
"Словакия последовательно осуждает атаки на гражданское население - будь то в Украине, Газе или где-либо еще. Такие действия подрывают усилия, направленные на достижение мира, которые необходимо осуществлять безотлагательно и справедливо в нашем регионе или в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении словацкого МИД.
В министерстве добавили, что мир "не должны воспринимать как должное".
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це, про нафту?
«Верховный лидер величайшей сверхдержавы мира объективно является советским или российским агентом», - заявил Ребело де Соуза.
«Объективно, новое руководство США стратегически благоволит Российской Федерации. Каждый день звучат ужасные угрозы санкций. Будут ли санкции США против Российской Федерации? Никаких», - задался он вопросом.
В этой связи президент Португалии заявил, что США «превратились из союзника одной из сторон в арбитра» конфликта, подвергнув критике тот факт, что они исключают как Украину, так и Европу из переговоров с Россией по заключению мирного соглашения.
Ремарка.
Так как от Португалии ничего не зависит, то она, в отличие от Макрона, Мерца, Стубба, Рютте и тд, может себе позволить сказать правду.
Это никак не повлияет на дипломатический процесс - ни негативно, ни позитивно.
Перечисленные европейские тяжеловесы действуют правильно - хвалят Трампа и добиваются подвижек. Например, важная подвижка, которой они добились от Трампа, - согласие США участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/prezident-portugalii-marselu-rebelu-de-souza-nazval-donalda-trampa-sovetskim-agentom/