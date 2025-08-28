РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9355 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
1 056 6

Словакия осудила массированную атаку на Киев, не упомянув РФ как агрессора

Удар по Киеву 28 августа: Словакия осудила без упоминания о России

Словакия осудила ночной комбинированный удар РФ по Киеву, при этом не упомянув, что именно Россия виновата в убийстве гражданских украинцев.

Об этом говорится в заметке словацкого МИД в Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что под ночными авиаударами по Украине оказались объекты гражданской инфраструктуры, что "привело к новым жертвам среди гражданского населения, в частности детей, в Киеве".

Также в МИД упомянули о повреждении здания представительства Евросоюза, где также работают словацкие сотрудники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Киеву: 10 человек считаются без вести пропавшими

"Словакия последовательно осуждает атаки на гражданское население - будь то в Украине, Газе или где-либо еще. Такие действия подрывают усилия, направленные на достижение мира, которые необходимо осуществлять безотлагательно и справедливо в нашем регионе или в регионе Ближнего Востока", - говорится в сообщении словацкого МИД.

В министерстве добавили, что мир "не должны воспринимать как должное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российского посла вызвали в МИД Британии из-за удара по Киеву, - BBC

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детях.

Автор: 

Киев (26022) Словакия (1038) Воздушные атаки на Киев (859) война в Украине (5856)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Імпотенти мадярські!
показать весь комментарий
28.08.2025 15:42 Ответить
я заплутався!
це, про нафту?
показать весь комментарий
28.08.2025 15:43 Ответить
Могли хоча би позичити потужний термін "та старана"
показать весь комментарий
28.08.2025 15:46 Ответить
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза назвал Дональда Трампа «советским агентом» и обвинил его в оказании поддержки России в переговорах по достижению мирного соглашения с Украиной.

«Верховный лидер величайшей сверхдержавы мира объективно является советским или российским агентом», - заявил Ребело де Соуза.

«Объективно, новое руководство США стратегически благоволит Российской Федерации. Каждый день звучат ужасные угрозы санкций. Будут ли санкции США против Российской Федерации? Никаких», - задался он вопросом.

В этой связи президент Португалии заявил, что США «превратились из союзника одной из сторон в арбитра» конфликта, подвергнув критике тот факт, что они исключают как Украину, так и Европу из переговоров с Россией по заключению мирного соглашения.

Ремарка.

Так как от Португалии ничего не зависит, то она, в отличие от Макрона, Мерца, Стубба, Рютте и тд, может себе позволить сказать правду.

Это никак не повлияет на дипломатический процесс - ни негативно, ни позитивно.

Перечисленные европейские тяжеловесы действуют правильно - хвалят Трампа и добиваются подвижек. Например, важная подвижка, которой они добились от Трампа, - согласие США участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/prezident-portugalii-marselu-rebelu-de-souza-nazval-donalda-trampa-sovetskim-agentom/
показать весь комментарий
28.08.2025 15:50 Ответить
Слимаки. Слизькі і огидні...
показать весь комментарий
28.08.2025 15:52 Ответить
Словаки не назвали росію винною в обстрілі Києва. Це звичайно ганебно, але довго один простий мальчік від наріду не називав Росію ворогом, а казав ''та сторона''.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:34 Ответить
 
 