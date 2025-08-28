РУС
Удар РФ по Киеву: 10 человек считаются без вести пропавшими

Спасательные работы в Киеве

В настоящее время в Киеве без вести пропавшими в результате ничего массированного обстрела столицы считаются 10 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Еще 10 человек считаются без вести пропавшими", - отмечается в сообщении.

На местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. Кроме экстренных служб, прибыли мобильные подразделения Миграционной службы и сервисного центра, поэтому люди, которые потеряли документы могут быстро подать заявку и восстановить их.

Напомним, россияне ночью нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. По состоянию на 11:30 в столице 14 человек погибли, еще более 48 получили ранения.

Киев (26022) пропавший без вести (168) Воздушные атаки на Киев (859)
