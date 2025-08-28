УКР
Удар РФ по Києву: 10 людей вважаються безвісти зниклими

Рятувальні роботи у Києві

На даний час в Києві безвісти зниклими внаслідок нічого масованого обстрілу столиці вважаються 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими", - наголошується в повідомленні.

На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх.

Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого комбінованого удару по Києву. Станом на 11:30 у столиці 14 людей загинули, ще понад 48 дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський обстріл пошкодив офіс Європейського інвестиційного банку у Києві. ФОТО

Київ зниклий безвісти Повітряні атаки на Київ
Мабуть рахують по трекінгу сімок на момент удару
Тобто, якщо в мене 2, у сина 3 - то нас п'ятеро?

Може по кількості зареєстрованих й показів сусідів?
******* по кількості знайдених тіл, чи може від балди написати - загинуло 100500 людей?
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде.
сирський не може цього дозволити, у нього там батьки і на них відіграються. Я тільки не можу досі зрозуміти:в чому сенс ставити головнокомандувачем залежну від ворога людину. Хоч би яким достойним він був. Якесь знущанння
Знущання над здоровим глуздом, але ж він свій для зеленого совкодрочера. Пам'ятаєте, як він прохав #уйла хоч тушкою, хоч чучелом потрапити в мацковію? Воно по життю #ид-малорос
