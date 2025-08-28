Удар РФ по Києву: 10 людей вважаються безвісти зниклими
На даний час в Києві безвісти зниклими внаслідок нічого масованого обстрілу столиці вважаються 10 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
"Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими", - наголошується в повідомленні.
На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх.
Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого комбінованого удару по Києву. Станом на 11:30 у столиці 14 людей загинули, ще понад 48 дістали поранення.
