Російський обстріл пошкодив офіс Європейського інвестиційного банку у Києві. ФОТО

Внаслідок нічного удару Росії по Києву пошкоджено офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Як повідомили у банку агентству, офіс ЄІБ, що є установою ЄС, розташований на вулиці Володимирській, 101 - у тому ж будинку, де знаходиться представництво Євросоюзу, яке також зазнало пошкоджень.

Вибухова хвиля також серйозно пошкодила житловий будинок, де мешкають працівники представництва.

Обстріл Києва 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.

