Російський обстріл пошкодив офіс Європейського інвестиційного банку у Києві. ФОТО

Внаслідок нічного удару Росії по Києву пошкоджено офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

У Києві пошкоджено офіс Європейського інвестиційного банку через обстріл РФ

Як повідомили у банку агентству, офіс ЄІБ, що є установою ЄС, розташований на вулиці Володимирській, 101 - у тому ж будинку, де знаходиться представництво Євросоюзу, яке також зазнало пошкоджень. 

Вибухова хвиля також серйозно пошкодила житловий будинок, де мешкають працівники представництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будріс після авіаудару РФ по Києву: Це не просто агресія, це послання. ЄС має посилити санкції

Обстріл Києва 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Австрії Майнль-Райзінгер: Удар РФ по офісу ЄС у Києві - неприйнятний напад

банки (7873) Київ (20059) обстріл (30522)
Ну це й добре в якійсь мірі.
У прихільників санкцій буде аргумент.
Мінус лише в тому, що Піскограйська влада не веде дипломатичний фронт ....
28.08.2025 12:14 Відповісти
Эрнест Хемингуэй когда-то сказал: «Первая панацея для страны, которой трудно управлять, - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную гибель». Современная Россия испробовала обе «панацеи» и по состоянию на данный момент точно не находится в фазе процветания. Ее крах - дело времени. Вполне возможно, что эта война - последняя, которую ведет империя зла. Рано или поздно мы добьем монстра. Работаем над этим. На нашей стороне сама история. Слава Украине!

Юрий Федоренко, https://www.facebook.com/fedorenkoyurii/posts/pfbid036S2zMnTmfDpKSxd7jnnCiJ5YQof91bkss2DMvp18e6JC5dLiRBjf7wRFqYDRU3QHl «Фейсбук» (С)
28.08.2025 12:16 Відповісти
Слава!
Але багато залежить від кнр! Якщо вони забажають зберегти свого васала як суб'єкт оон, то буде.... Навіть якщо "тактичний відступ" з московських боліт за Урал, де уряд буде поруч з ресурсами.
28.08.2025 12:20 Відповісти
Краще замість адреси одразу геолокацію пишіть, бо дронам та ракетам зверху не видно це Володимирська 101 чи Банкова 11
28.08.2025 12:20 Відповісти
 
 