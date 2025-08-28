2 261 4
Російський обстріл пошкодив офіс Європейського інвестиційного банку у Києві. ФОТО
Внаслідок нічного удару Росії по Києву пошкоджено офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
Як повідомили у банку агентству, офіс ЄІБ, що є установою ЄС, розташований на вулиці Володимирській, 101 - у тому ж будинку, де знаходиться представництво Євросоюзу, яке також зазнало пошкоджень.
Вибухова хвиля також серйозно пошкодила житловий будинок, де мешкають працівники представництва.
Обстріл Києва 28 серпня
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.
Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У прихільників санкцій буде аргумент.
Мінус лише в тому, що Піскограйська влада не веде дипломатичний фронт ....
Юрий Федоренко, https://www.facebook.com/fedorenkoyurii/posts/pfbid036S2zMnTmfDpKSxd7jnnCiJ5YQof91bkss2DMvp18e6JC5dLiRBjf7wRFqYDRU3QHl «Фейсбук» (С)
Але багато залежить від кнр! Якщо вони забажають зберегти свого васала як суб'єкт оон, то буде.... Навіть якщо "тактичний відступ" з московських боліт за Урал, де уряд буде поруч з ресурсами.