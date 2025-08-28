МЗС Австрії Майнль-Райзінгер: Удар РФ по офісу ЄС у Києві - неприйнятний напад
Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер відреагувала на пошкодження будівлі представництва ЄС у Києві під час нічної російської атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Очільниця австрійської дипломатії заявила, що це є "неприйнятним нападом на дипломатичну установу". Вона підкреслила, що Росія свідомо тероризує цивільне населення, порушує міжнародне право та вчиняє воєнні злочини.
Майнль-Райзінгер закликала Європу діяти злагоджено, забезпечуючи чіткі наслідки для Москви та посилюючи підтримку України.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.
Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одна справа говорити -- інша робити.
Може викличете посла параші у Відні "на килим" і від****дите добренько?
Дуже обурені ще й висловлюють тривожну стурбованість та рішуче засуджують та з усіх сил сподіваються на мир
Коли починались Перша та Друга, теж було багато часу, коли агресорів можно було спинити на малих дозах насильства.
Але т.зв "буржуазні демократії" дуже слабкі на підьом хоча й мають переваги економічні. Нажаль вони тонуть в себаритстві, годонізмі, потребляцтві та збоченнях від вседозволеності.