МЗС Австрії Майнль-Райзінгер: Удар РФ по офісу ЄС у Києві - неприйнятний напад

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер відреагувала на пошкодження будівлі представництва ЄС у Києві під час нічної російської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Очільниця австрійської дипломатії заявила, що це є "неприйнятним нападом на дипломатичну установу". Вона підкреслила, що Росія свідомо тероризує цивільне населення, порушує міжнародне право та вчиняє воєнні злочини.

Майнль-Райзінгер закликала Європу діяти злагоджено, забезпечуючи чіткі наслідки для Москви та посилюючи підтримку України.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.

