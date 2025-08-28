УКР
МЗС Австрії Майнль-Райзінгер: Удар РФ по офісу ЄС у Києві - неприйнятний напад

Австрія закликала Путіна припинити вогонь

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер відреагувала на пошкодження будівлі представництва ЄС у Києві під час нічної російської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Очільниця австрійської дипломатії заявила, що це є "неприйнятним нападом на дипломатичну установу". Вона підкреслила, що Росія свідомо тероризує цивільне населення, порушує міжнародне право та вчиняє воєнні злочини.

Майнль-Райзінгер закликала Європу діяти злагоджено, забезпечуючи чіткі наслідки для Москви та посилюючи підтримку України.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня пошкоджено будівлю представництва Європейського Союзу.

Топ коментарі
+3
Що, справді??! Неприйнятний?

Може викличете посла параші у Відні "на килим" і від****дите добренько?
28.08.2025 11:57 Відповісти
+2
Ну, а шо ж далі?
28.08.2025 11:53 Відповісти
+2
Уті-путі! І що ви йому зробите?! Так і бачу цю світлину - здоровенний маніяк-неандерталець з дрючком вбиває направо і наліво, а купка дрищів-інтклигентів йому пальчиком погрожує. Блд, навіщо ми, українці, влізли в це лайнище?!
28.08.2025 11:54 Відповісти
Ми нікуди не влазили, це до нас у дім вліз ворог.
28.08.2025 12:00 Відповісти
А як там австрійський Raiffeisen Bank, який заплатив 402 млн.$ податків в росії за минулий рік? Одні "стурбованості"...
28.08.2025 11:56 Відповісти
Фірташа, забули в МЗС Австрії!?!?
28.08.2025 11:59 Відповісти
100%
Одна справа говорити -- інша робити.
28.08.2025 12:05 Відповісти
Що, справді??! Неприйнятний?

Може викличете посла параші у Відні "на килим" і від****дите добренько?
28.08.2025 11:57 Відповісти
Їм "нєпріятно".
Дуже обурені ще й висловлюють тривожну стурбованість та рішуче засуджують та з усіх сил сподіваються на мир
28.08.2025 12:13 Відповісти
ну рашка і "чіна" будуть сцяти в очі , і якщо їм нічого за це не буде, то третя світова стане масштабною!
Коли починались Перша та Друга, теж було багато часу, коли агресорів можно було спинити на малих дозах насильства.
Але т.зв "буржуазні демократії" дуже слабкі на підьом хоча й мають переваги економічні. Нажаль вони тонуть в себаритстві, годонізмі, потребляцтві та збоченнях від вседозволеності.
28.08.2025 12:11 Відповісти
А те що діти загинули ,це прийнятно для них.
28.08.2025 12:16 Відповісти
саме це путіна і надихає - він може безперешкодно робити неприйнятне
28.08.2025 12:36 Відповісти
 
 