Будріс після авіаудару РФ по Києву: Це не просто агресія, це послання. ЄС має посилити санкції

Кястутіс Будріс про гарантії безпеки Європи від США

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на масований авіаудар Росії по Києву та закликав ЄС до рішучої відповіді.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат наголосив, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали будівлі представництва Європейського Союзу та Великої Британії.

"Це не просто агресія, це послання. Наша відповідь має бути рішучою - посилити санкції проти Росії, швидше озброїти Україну", - написав Будріс.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас після атаки РФ на Київ: Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори

Не за--бались ще послання отримувати?дістали своїми співчуттями та осудом!
28.08.2025 11:40 Відповісти
Імпотенти недієздатні. З такими "партнерами" ворогів не треба.
28.08.2025 11:48 Відповісти
Ага. Все на що ЕС здатен це ще сильніше закликати і благати ***** піти на переговори. У ***** аж х*** встає коли його жертва благає.
28.08.2025 12:16 Відповісти
мабуть єдине розуміння та усвідомлення "послання", яке-таки зрозуміє нарешті недалекий Трумп, станеться, коли ***** особисто трхне Трумпа привселюдно........ та й навіть таке Трумпу, може нАвіть, "зайде"..
28.08.2025 12:30 Відповісти
А шо не ясно?
Санкції мають розроблятися щодня, без канікул і вихідних . Поки одні вводять є термін початку запровадження, рашка вже пристосується до обходу попередніх.
Також більше треба фізично допомагати СОУ. Не слухати ніяке сопіння Потужмена Хрипатого а робити діло!
28.08.2025 12:41 Відповісти
 
 