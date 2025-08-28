Будріс після авіаудару РФ по Києву: Це не просто агресія, це послання. ЄС має посилити санкції

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відреагував на масований авіаудар Росії по Києву та закликав ЄС до рішучої відповіді.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат наголосив, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали будівлі представництва Європейського Союзу та Великої Британії.

"Це не просто агресія, це послання. Наша відповідь має бути рішучою - посилити санкції проти Росії, швидше озброїти Україну", - написав Будріс.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, зокрема дитину.

