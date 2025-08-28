РУС
Будрис после авиаудара РФ по Киеву: Это не просто агрессия, это послание. ЕС должен усилить санкции

Кястутис Будрис о гарантиях безопасности Европы от США

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на массированный авиаудар России по Киеву и призвал ЕС к решительному ответу.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что в результате обстрела повреждения получили здания представительства Европейского Союза и Великобритании.

"Это не просто агрессия, это послание. Наш ответ должен быть решительным - усилить санкции против России, быстрее вооружить Украину", - написал Будрис.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас после атаки РФ на Киев: Россия должна прекратить убийства и начать переговоры

Автор: 

Не за--бались ще послання отримувати?дістали своїми співчуттями та осудом!
28.08.2025 11:40 Ответить
Імпотенти недієздатні. З такими "партнерами" ворогів не треба.
28.08.2025 11:48 Ответить
Ага. Все на що ЕС здатен це ще сильніше закликати і благати ***** піти на переговори. У ***** аж х*** встає коли його жертва благає.
28.08.2025 12:16 Ответить
мабуть єдине розуміння та усвідомлення "послання", яке-таки зрозуміє нарешті недалекий Трумп, станеться, коли ***** особисто трхне Трумпа привселюдно........ та й навіть таке Трумпу, може нАвіть, "зайде"..
28.08.2025 12:30 Ответить
А шо не ясно?
Санкції мають розроблятися щодня, без канікул і вихідних . Поки одні вводять є термін початку запровадження, рашка вже пристосується до обходу попередніх.
Також більше треба фізично допомагати СОУ. Не слухати ніяке сопіння Потужмена Хрипатого а робити діло!
28.08.2025 12:41 Ответить
 
 