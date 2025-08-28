504 5
Будрис после авиаудара РФ по Киеву: Это не просто агрессия, это послание. ЕС должен усилить санкции
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на массированный авиаудар России по Киеву и призвал ЕС к решительному ответу.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Дипломат отметил, что в результате обстрела повреждения получили здания представительства Европейского Союза и Великобритании.
"Это не просто агрессия, это послание. Наш ответ должен быть решительным - усилить санкции против России, быстрее вооружить Украину", - написал Будрис.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенке.
Санкції мають розроблятися щодня, без канікул і вихідних . Поки одні вводять є термін початку запровадження, рашка вже пристосується до обходу попередніх.
Також більше треба фізично допомагати СОУ. Не слухати ніяке сопіння Потужмена Хрипатого а робити діло!