Будрис после авиаудара РФ по Киеву: Это не просто агрессия, это послание. ЕС должен усилить санкции

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отреагировал на массированный авиаудар России по Киеву и призвал ЕС к решительному ответу.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что в результате обстрела повреждения получили здания представительства Европейского Союза и Великобритании.

"Это не просто агрессия, это послание. Наш ответ должен быть решительным - усилить санкции против России, быстрее вооружить Украину", - написал Будрис.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенке.

