Каллас после атаки РФ на Киев: Россия должна прекратить убийства и начать переговоры

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев призвала Россию прекратить убийства и сесть за стол переговоров.

Об этом она написала в четверг в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Каллас, пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетными ударами.

"Ночная атака на Киев свидетельствует о сознательном выборе эскалации конфликта и пренебрежение к мирным усилиям. Россия должна прекратить убийства и начать переговоры", - заявила главный дипломат ЕС.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенке.

