871 19
Каллас после атаки РФ на Киев: Россия должна прекратить убийства и начать переговоры
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев призвала Россию прекратить убийства и сесть за стол переговоров.
Об этом она написала в четверг в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Каллас, пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетными ударами.
"Ночная атака на Киев свидетельствует о сознательном выборе эскалации конфликта и пренебрежение к мирным усилиям. Россия должна прекратить убийства и начать переговоры", - заявила главный дипломат ЕС.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенке.
Топ комментарии
+5 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий28.08.2025 10:59 Ответить Ссылка
+2 Євген Зайцев
показать весь комментарий28.08.2025 10:57 Ответить Ссылка
+2 Сергій Малецький
показать весь комментарий28.08.2025 10:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у ***** нема ні одної причини
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Шановна Естонія краще б мовчала і демонтовувала 1524-мм колії, що ведуть у бік параші. І мінувала б все.
Користі було б більше.
Переговори про що? Переговори про нашу капітуляцію? На 11-му році війни і 4-му році її активної фази. А чому ніхто не говорить "раша повинна припинити бойові дії і покинути суверенну територію України"? В одному місці жим-жим? Зате "ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілістність ..."
Совєцькій союз безславно вийшов з Афганістану після 10 років війни і успішно розвалився після цього. Бо в Америки були яйця ввести такі санкції від яких ссср супроводжував майже кожне риболовецьке судно військовим ударним кораблем. Не кажучи про нафту.
нинішній світ Інстаграмів, Твітерів, Фейсбуків - дорога в нікуди. Популізм вбиває.
- отметил Медведев.
https://24tv.ua/geopolitics/ru/peregovory-stambule-medvedev-sdelal-novoe-cinichnoe-zajavlenie_n2838145