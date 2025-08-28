РУС
Каллас после атаки РФ на Киев: Россия должна прекратить убийства и начать переговоры

Каллас о возможной отправке войск в Украину

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев призвала Россию прекратить убийства и сесть за стол переговоров.

Об этом она написала в четверг в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Каллас, пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетными ударами.

"Ночная атака на Киев свидетельствует о сознательном выборе эскалации конфликта и пренебрежение к мирным усилиям. Россия должна прекратить убийства и начать переговоры", - заявила главный дипломат ЕС.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенке.

Топ комментарии
+5
Нічого нікому вона не повинна з такими імпотентними закликами
показать весь комментарий
28.08.2025 10:59 Ответить
+2
А вірно хлопці, а діло каже !
показать весь комментарий
28.08.2025 10:57 Ответить
+2
Ти сама себе почула ?
показать весь комментарий
28.08.2025 10:57 Ответить
А вірно хлопці, а діло каже !
показать весь комментарий
28.08.2025 10:57 Ответить
Ти сама себе почула ?
показать весь комментарий
28.08.2025 10:57 Ответить
Наївні люди в Європі ще й досі думають, що пуйла можна просто так вмовити перестати вбивати. Він же ж не для цього вліз до нас, йому не можна зупинятись на півдороги - його свої ж і знищать. І він це добре розуміє, бо знає, що для нього зупинка війни буде означати зупинку його правління і...тоді йому гаплик.
показать весь комментарий
28.08.2025 11:46 Ответить
навіщо сосії сідати за стіл переговорів ? НАВІЩО ??????

у ***** нема ні одної причини
показать весь комментарий
28.08.2025 10:58 Ответить
Нічого нікому вона не повинна з такими імпотентними закликами
показать весь комментарий
28.08.2025 10:59 Ответить
А що ж її примусить до цього, пані Кая?
показать весь комментарий
28.08.2025 10:59 Ответить
Ага. Закликалка срана. ***** знову вбив дітей, їсть їх і сміється з тебе. А закликай далі людоїда до перемовин. В законі є така стаття як недопомога потерпілому. Ото всі ви по цій статті повинні сидіти а багато хто повинен сісти за співучасть у злочині.
показать весь комментарий
28.08.2025 11:01 Ответить
Знову якісь безпонтові заклики...
показать весь комментарий
28.08.2025 11:05 Ответить
кому повинна?
показать весь комментарий
28.08.2025 11:05 Ответить
Спектакль продовжується, треба тягнути час
показать весь комментарий
28.08.2025 11:11 Ответить
Пуйло сказало, як тільки так зразу буде кінець війни... А Трамп працює, як впихнути Україні мир пуйла...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показать весь комментарий
28.08.2025 11:13 Ответить
Це вже не смішно навіть.

Шановна Естонія краще б мовчала і демонтовувала 1524-мм колії, що ведуть у бік параші. І мінувала б все.

Користі було б більше.
показать весь комментарий
28.08.2025 11:25 Ответить
Звучит как -.. Маньяк - садист должен прекратить убийства и сесть за стол переговоров! ))))
показать весь комментарий
28.08.2025 11:30 Ответить
Людожери не розуміють людської мови ,ви цього не знали?
показать весь комментарий
28.08.2025 11:34 Ответить
Світ суїцидальної імпотенції і толерастії.
Переговори про що? Переговори про нашу капітуляцію? На 11-му році війни і 4-му році її активної фази. А чому ніхто не говорить "раша повинна припинити бойові дії і покинути суверенну територію України"? В одному місці жим-жим? Зате "ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілістність ..."
Совєцькій союз безславно вийшов з Афганістану після 10 років війни і успішно розвалився після цього. Бо в Америки були яйця ввести такі санкції від яких ссср супроводжував майже кожне риболовецьке судно військовим ударним кораблем. Не кажучи про нафту.
нинішній світ Інстаграмів, Твітерів, Фейсбуків - дорога в нікуди. Популізм вбиває.
показать весь комментарий
28.08.2025 11:37 Ответить
Краще покликай ***** до Гааги,наслідок однаковий.
показать весь комментарий
28.08.2025 11:42 Ответить
Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на вымышленных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти,
- отметил Медведев.
https://24tv.ua/geopolitics/ru/peregovory-stambule-medvedev-sdelal-novoe-cinichnoe-zajavlenie_n2838145
показать весь комментарий
28.08.2025 11:48 Ответить
То скажи це *****, курка обскубана. Так, щоб він тебе послухав. Тільки єдине, на що ви, обісцяні імпотенти здатні, це перелякано квохтати.
показать весь комментарий
28.08.2025 11:50 Ответить
 
 