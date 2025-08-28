Кошта: Россия намеренно ударила по представительству ЕС в Киеве
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Россия во время ночной атаки на Киев умышленно повредила здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Кошты, он шокирован очередной ночью смертоносных российских ракетных ударов по Украине.
"Мои мысли с украинскими жертвами, а также с сотрудниками представительства ЕС в Украине, здание которого было повреждено в результате этого преднамеренного российского удара", - заявил он.
В то же время Кошта подчеркнул, что ЕС не удастся запугать подобными действиями, а российская агрессия лишь укрепляет решимость Евросоюза поддерживать Украину и ее народ.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенке.
В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.
