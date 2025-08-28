РУС
Кошта: Россия намеренно ударила по представительству ЕС в Киеве

Прекращение огня не означает автоматический мир: заявление Антониу Кошты

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Россия во время ночной атаки на Киев умышленно повредила здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кошты, он шокирован очередной ночью смертоносных российских ракетных ударов по Украине.

"Мои мысли с украинскими жертвами, а также с сотрудниками представительства ЕС в Украине, здание которого было повреждено в результате этого преднамеренного российского удара", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис "Украинской правды" поврежден в результате удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

В то же время Кошта подчеркнул, что ЕС не удастся запугать подобными действиями, а российская агрессия лишь укрепляет решимость Евросоюза поддерживать Украину и ее народ.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере восьми погибших, в том числе ребенке.

В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный удар по Киеву - это настоящий ответ Москвы на мирные усилия, - посол ЕС Матернова

Евросоюз (17508) Антониу Кошта (66)
***** навмисно вдарив ракетами по американській компанії і знищив її повністю. Тампон мовчки проковтнув це. ***** навмисне вдарив по представництву ЄС. І це теж проковтнуть. ***** показує які ви всі імпотенти не здатні нічого зробити. І ніякі гарантії від імпотентів не захистять Україну.
28.08.2025 10:43 Ответить
Тому треба відновлювати ядерку.
28.08.2025 10:45 Ответить
Одразу підуть санкції від США, якщо без їх дозволу це робити. Про десятки мільярдів доларів і термін в 10 років навіть пояснювати мабуть не треба.
28.08.2025 10:52 Ответить
Та отож..але відмова від ядерки, передача ракет та попиляні й передані літаки - призвели до цього..
28.08.2025 11:14 Ответить
Це просто наслідки масової неосвіченості населення. Якби люди у нас були освічені, то ніхто б в Україну навіть не поліз. Вона була б давно в НАТО і ЄС, і при владі були б професіонали під пильним контролем відповідних інституцій. Громадянському суспільству не потрібно було б втручатися, якщо ефективно працює верховенство права. І тоді не треба ядерка ніяка. Неосвіченість від лінощів. Не від бідності. Треба мозком працювати довго і систематично. І це досить важка робота. Тому в нас проблеми будуть ще довго. Кут нахилу лінії тренду, по цьому показнику, зараз від'ємний.
28.08.2025 12:06 Ответить
Ні. Красти нетреба. Оце на першому місці. А тим, хто краде - строки пожиттєві. Але тут проблема - судді у нас продажні. От й ходимо по колу.

Потрібні жорсткі строки.
28.08.2025 12:19 Ответить
А навіщо ж ви продовжили конракти на російську нафту ще мінімум на пів-року? Тобто людською мовою ,ви заплатите вбивці ще і ще за його злочини. Самі знайдіть назву своєму вчинку, в мене залишилась на цей рахунок тільки обсенна лексика.
28.08.2025 11:47 Ответить
тебе три года надо было бы не пользоваться газом и бензином, тогда зелёная дурь быстро бы выветрилась
28.08.2025 11:54 Ответить
В твоїй голові ,кацапське бидло, і вивітрюватись нічому ,там є Норвегія , саудіти і інші постачальники. А ЄС робить це заради Орбана і Фіцо. Але ж звідки тобі, імбецилу ,це знати?
28.08.2025 12:04 Ответить
 
 