29 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованого удару РФ по столиці

29 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованого удару РФ по столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники розбирають завали.

Вже понад 10 загиблих внаслідок варварської атаки ворога. Серед загиблих — троє дітей. Найменшій дівчинці три роки.



Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять про жертв масованої атаки ворога на столицю", - йдеться в повідомленні.

У столиці буде заборонено будь-які розважальні заходи.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину. Відомо, що внаслідок удару РФ по столиці - 12 загиблих.

