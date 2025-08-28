29 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованого удару РФ по столиці
29 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованого удару РФ по столиці.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники розбирають завали.
Вже понад 10 загиблих внаслідок варварської атаки ворога. Серед загиблих — троє дітей. Найменшій дівчинці три роки.
Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять про жертв масованої атаки ворога на столицю", - йдеться в повідомленні.
У столиці буде заборонено будь-які розважальні заходи.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину. Відомо, що внаслідок удару РФ по столиці - 12 загиблих.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міндіча, шурму, коломойші, шуфрича, шиферів, та ще сотні служок(патіхаму в лєс) з приблудами95, стефанчуки+зеленський, захистили, а щодо захисту Українців, у них якось, не на часі…. Вони, до виборів готуються!!
Пильнуймо Україну, від московитів та служок з помічниками ригоАНАЛІВ!!