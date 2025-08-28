УКР
Новини День жалоби у Києві
29 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за жертвами масованого удару РФ по столиці

Масований удар РФ по Києву. 29 серпня оголошено Днем жалоби

29 серпня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованого удару РФ по столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники розбирають завали.
Вже понад 10 загиблих внаслідок варварської атаки ворога. Серед загиблих — троє дітей. Найменшій дівчинці три роки.

Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять про жертв масованої атаки ворога на столицю", - йдеться в повідомленні.

У столиці буде заборонено будь-які розважальні заходи.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину. Відомо, що внаслідок удару РФ по столиці - 12 загиблих.

Читайте: Каллас після атаки РФ на Київ: Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори

Автор: 

Памятаймо, про злочини сруськага орка в Україні з 2014 року!!!
Міндіча, шурму, коломойші, шуфрича, шиферів, та ще сотні служок(патіхаму в лєс) з приблудами95, стефанчуки+зеленський, захистили, а щодо захисту Українців, у них якось, не на часі…. Вони, до виборів готуються!!
Пильнуймо Україну, від московитів та служок з помічниками ригоАНАЛІВ!!
показати весь коментар
28.08.2025 11:26 Відповісти
В нас вже скоро 365 днів у календарі будуть днями жалоби. Дякуйте гундосому імбецилу і тим, хто його обрав і терпить.
показати весь коментар
28.08.2025 11:42 Відповісти
 
 