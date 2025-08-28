29 августа в Киеве объявлен Днем траура по жертвам массированного удара РФ по столице
29 августа в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате массированного удара РФ по столице.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция, спасатели разбирают завалы.
Уже более 10 погибших в результате варварской атаки врага. Среди погибших - трое детей. Самой маленькой девочке три года.
Завтрашний день, 29 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - говорится в сообщении.
В столице будут запрещены любые развлекательные мероприятия.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область. Известно, что в результате удара РФ по столице - 12 погибших.
Міндіча, шурму, коломойші, шуфрича, шиферів, та ще сотні служок(патіхаму в лєс) з приблудами95, стефанчуки+зеленський, захистили, а щодо захисту Українців, у них якось, не на часі…. Вони, до виборів готуються!!
Пильнуймо Україну, від московитів та служок з помічниками ригоАНАЛІВ!!