День траура в Киеве
29 августа в Киеве объявлен Днем траура по жертвам массированного удара РФ по столице

Массированный удар РФ по Киеву. 29 августа объявлен Днем траура

29 августа в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате массированного удара РФ по столице.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция, спасатели разбирают завалы.
Уже более 10 погибших в результате варварской атаки врага. Среди погибших - трое детей. Самой маленькой девочке три года.

Завтрашний день, 29 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - говорится в сообщении.

В столице будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область. Известно, что в результате удара РФ по столице - 12 погибших.

Киев (26022) обстрел (29195) траур (246)
Памятаймо, про злочини сруськага орка в Україні з 2014 року!!!
Міндіча, шурму, коломойші, шуфрича, шиферів, та ще сотні служок(патіхаму в лєс) з приблудами95, стефанчуки+зеленський, захистили, а щодо захисту Українців, у них якось, не на часі…. Вони, до виборів готуються!!
Пильнуймо Україну, від московитів та служок з помічниками ригоАНАЛІВ!!
28.08.2025 11:26 Ответить
В нас вже скоро 365 днів у календарі будуть днями жалоби. Дякуйте гундосому імбецилу і тим, хто його обрав і терпить.
28.08.2025 11:42 Ответить
 
 