МИД Австрии Майнль-Райзингер: Удар РФ по офису ЕС в Киеве - неприемлемое нападение

Австрия призвала Путина прекратить огонь

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер отреагировала на повреждение здания представительства ЕС в Киеве во время ночной российской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Глава австрийской дипломатии заявила, что это является "неприемлемым нападением на дипломатическое учреждение". Она подчеркнула, что Россия сознательно терроризирует гражданское население, нарушает международное право и совершает военные преступления.

Майнль-Райзингер призвала Европу действовать слаженно, обеспечивая четкие последствия для Москвы и усиливая поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис после авиаудара РФ по Киеву: Это не просто агрессия, это послание. ЕС должен усилить санкции

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.

В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 29 августа в Киеве объявлено Днем траура по жертвам массированного удара РФ по столице

Топ комментарии
+4
Що, справді??! Неприйнятний?

Може викличете посла параші у Відні "на килим" і від****дите добренько?
показать весь комментарий
28.08.2025 11:57 Ответить
+3
Ну, а шо ж далі?
показать весь комментарий
28.08.2025 11:53 Ответить
+2
Уті-путі! І що ви йому зробите?! Так і бачу цю світлину - здоровенний маніяк-неандерталець з дрючком вбиває направо і наліво, а купка дрищів-інтклигентів йому пальчиком погрожує. Блд, навіщо ми, українці, влізли в це лайнище?!
показать весь комментарий
28.08.2025 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, а шо ж далі?
показать весь комментарий
28.08.2025 11:53 Ответить
А шо далі? Дама сказала - все інше прийнятне.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:45 Ответить
Уті-путі! І що ви йому зробите?! Так і бачу цю світлину - здоровенний маніяк-неандерталець з дрючком вбиває направо і наліво, а купка дрищів-інтклигентів йому пальчиком погрожує. Блд, навіщо ми, українці, влізли в це лайнище?!
показать весь комментарий
28.08.2025 11:54 Ответить
Ми нікуди не влазили, це до нас у дім вліз ворог.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:00 Ответить
А як там австрійський Raiffeisen Bank, який заплатив 402 млн.$ податків в росії за минулий рік? Одні "стурбованості"...
показать весь комментарий
28.08.2025 11:56 Ответить
Фірташа, забули в МЗС Австрії!?!?
показать весь комментарий
28.08.2025 11:59 Ответить
100%
Одна справа говорити -- інша робити.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:05 Ответить
Що, справді??! Неприйнятний?

Може викличете посла параші у Відні "на килим" і від****дите добренько?
показать весь комментарий
28.08.2025 11:57 Ответить
Їм "нєпріятно".
Дуже обурені ще й висловлюють тривожну стурбованість та рішуче засуджують та з усіх сил сподіваються на мир
показать весь комментарий
28.08.2025 12:13 Ответить
ну рашка і "чіна" будуть сцяти в очі , і якщо їм нічого за це не буде, то третя світова стане масштабною!
Коли починались Перша та Друга, теж було багато часу, коли агресорів можно було спинити на малих дозах насильства.
Але т.зв "буржуазні демократії" дуже слабкі на підьом хоча й мають переваги економічні. Нажаль вони тонуть в себаритстві, годонізмі, потребляцтві та збоченнях від вседозволеності.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:11 Ответить
А те що діти загинули ,це прийнятно для них.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:16 Ответить
саме це путіна і надихає - він може безперешкодно робити неприйнятне
показать весь комментарий
28.08.2025 12:36 Ответить
 
 