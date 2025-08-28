МИД Австрии Майнль-Райзингер: Удар РФ по офису ЕС в Киеве - неприемлемое нападение
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер отреагировала на повреждение здания представительства ЕС в Киеве во время ночной российской атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Глава австрийской дипломатии заявила, что это является "неприемлемым нападением на дипломатическое учреждение". Она подчеркнула, что Россия сознательно терроризирует гражданское население, нарушает международное право и совершает военные преступления.
Майнль-Райзингер призвала Европу действовать слаженно, обеспечивая четкие последствия для Москвы и усиливая поддержку Украины.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.
В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.
