Российский обстрел повредил офис Европейского инвестиционного банка в Киеве. ФОТО

В результате ночного удара России по Киеву поврежден офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Как сообщили в банке агентству, офис ЕИБ, который является учреждением ЕС, расположен на улице Владимирской, 101 - в том же здании, где находится представительство Евросоюза, которое также получило повреждения.

Взрывная волна также серьезно повредила жилой дом, где живут сотрудники представительства.

Обстрел Киева 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.

В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.

