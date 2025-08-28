РУС
Российский обстрел повредил офис Европейского инвестиционного банка в Киеве. ФОТО

В результате ночного удара России по Киеву поврежден офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Как сообщили в банке агентству, офис ЕИБ, который является учреждением ЕС, расположен на улице Владимирской, 101 - в том же здании, где находится представительство Евросоюза, которое также получило повреждения.

Взрывная волна также серьезно повредила жилой дом, где живут сотрудники представительства.

Обстрел Киева 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.

В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.

Ну це й добре в якійсь мірі.
У прихільників санкцій буде аргумент.
Мінус лише в тому, що Піскограйська влада не веде дипломатичний фронт ....
28.08.2025 12:14 Ответить
Эрнест Хемингуэй когда-то сказал: «Первая панацея для страны, которой трудно управлять, - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную гибель». Современная Россия испробовала обе «панацеи» и по состоянию на данный момент точно не находится в фазе процветания. Ее крах - дело времени. Вполне возможно, что эта война - последняя, которую ведет империя зла. Рано или поздно мы добьем монстра. Работаем над этим. На нашей стороне сама история. Слава Украине!

Юрий Федоренко, https://www.facebook.com/fedorenkoyurii/posts/pfbid036S2zMnTmfDpKSxd7jnnCiJ5YQof91bkss2DMvp18e6JC5dLiRBjf7wRFqYDRU3QHl «Фейсбук» (С)
28.08.2025 12:16 Ответить
Слава!
Але багато залежить від кнр! Якщо вони забажають зберегти свого васала як суб'єкт оон, то буде.... Навіть якщо "тактичний відступ" з московських боліт за Урал, де уряд буде поруч з ресурсами.
28.08.2025 12:20 Ответить
Краще замість адреси одразу геолокацію пишіть, бо дронам та ракетам зверху не видно це Володимирська 101 чи Банкова 11
28.08.2025 12:20 Ответить
 
 