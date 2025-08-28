1 340 4
Российский обстрел повредил офис Европейского инвестиционного банка в Киеве. ФОТО
В результате ночного удара России по Киеву поврежден офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
Как сообщили в банке агентству, офис ЕИБ, который является учреждением ЕС, расположен на улице Владимирской, 101 - в том же здании, где находится представительство Евросоюза, которое также получило повреждения.
Взрывная волна также серьезно повредила жилой дом, где живут сотрудники представительства.
Обстрел Киева 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.
В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У прихільників санкцій буде аргумент.
Мінус лише в тому, що Піскограйська влада не веде дипломатичний фронт ....
Юрий Федоренко, https://www.facebook.com/fedorenkoyurii/posts/pfbid036S2zMnTmfDpKSxd7jnnCiJ5YQof91bkss2DMvp18e6JC5dLiRBjf7wRFqYDRU3QHl «Фейсбук» (С)
Але багато залежить від кнр! Якщо вони забажають зберегти свого васала як суб'єкт оон, то буде.... Навіть якщо "тактичний відступ" з московських боліт за Урал, де уряд буде поруч з ресурсами.