УКР
Новини Обстріли Києва
Російського посла викликали до МЗС Британії через удар по Києву, - BBC

Британія запроваджує нові санкції проти РФ

Російського посла у Великій Британії Андрія Келіна викликали до Міністерства закордонних справ через масовану атаку РФ на Київ.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Причиною виклику стали значні пошкодження будівлі Британської ради у Києві внаслідок російських ударів. Очікується, що посол зустрінеться з посадовцями МЗС, а не з міністром або його заступниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджене Представництво ЄС в Києві повністю функціонує, - Єврокомісія

Велика Британія (5750) посол (1132)
Топ коментарі
+2
@ (в перекладі):
"НАТО другу добу проводить великомасштабну військову операцію з пошуку підводного човна орків, який загрожував американському авіаносці «USS Gerald R. Ford» у Норвезькому морі."



28.08.2025 16:14 Відповісти
+2
@ (в перекладі):
"Супутникові знімки підтверджують, що човни "Северодвинск", "Казань" та "Архангельск" відсутні на причалі на базі "Северного флота".
Це означає, що всі ці три підводні човни класу "Ясень" знаходяться в морі. Можливо, одну з них і ловлять зараз."

28.08.2025 16:17 Відповісти
+1
Нарешті просипаються демократи! Нехай вголос гучно не по темі війни, але устами українця за походженням його сім"ї- губернатора штату Іллінойс одному з претедентів на президенттво

РАЗГРОМНАЯ РЕЧЬ! ГУБЕРНАТОР ИЛЛИНОЙСА ПРИЦКЕР ТРАМПУ "НЕ ПРИЕЗЖАЙ В ЧИКАГО, ТЫ ЗДЕСЬ НЕ НУЖЕН!"
28.08.2025 15:23 Відповісти
їх треба викликати ЩОДНЯ!

а взагалі нахрен вислати ....дебіли нах
28.08.2025 15:15 Відповісти
хер з прицепом він ложив на такі виклики...
28.08.2025 15:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s
28.08.2025 15:21 Відповісти
Нарешті просипаються демократи! Нехай вголос гучно не по темі війни, але устами українця за походженням його сім"ї- губернатора штату Іллінойс одному з претедентів на президенттво

РАЗГРОМНАЯ РЕЧЬ! ГУБЕРНАТОР ИЛЛИНОЙСА ПРИЦКЕР ТРАМПУ "НЕ ПРИЕЗЖАЙ В ЧИКАГО, ТЫ ЗДЕСЬ НЕ НУЖЕН!"
28.08.2025 15:23 Відповісти
...текст , котрий зачитує Рашкін, українського американського вченого - професору університету Нью-Йорка Ігоря Айзенберга.
28.08.2025 15:26 Відповісти
цитата з промови Пріцкера - "Містер Президент,Ваші дії та ваші зусилля котрі ви останнім часом застосовуєте свідчать про різке зниження ваших розумових здібностей... " ну і т д і т п

Й що головне - Пріцкер про це заявив прямо в обличчя трумпа ,в Овальному кабінеті учора , коли той звернувся до нього з проханням прислати нацгвардійців в Чикаго ... А про це він повідомив вже на мітингу перед камерами...
28.08.2025 15:33 Відповісти
Викликали і що? Запросять потім на ланч, де разом смакуватимуть чай і котлету по-київськи?
28.08.2025 15:23 Відповісти
Якби вони його там відкиздили, то було б про що розмовляти. А так ну шо? Прийде, йому зачитають шось з папірця, причому той кацап дві третини з цього не зрозуміє. Та і похєр йому на все це. Потім йому віддідуть того папірця і посол таким чином зʼекономить шматок туалетного папіру.
28.08.2025 16:04 Відповісти
@ (в перекладі):
@ (в перекладі):
Гнать їх треба, в не викликать
звідусіль
28.08.2025 16:16 Відповісти
 
 