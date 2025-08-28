749 12
Російського посла викликали до МЗС Британії через удар по Києву, - BBC
Російського посла у Великій Британії Андрія Келіна викликали до Міністерства закордонних справ через масовану атаку РФ на Київ.
Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.
Причиною виклику стали значні пошкодження будівлі Британської ради у Києві внаслідок російських ударів. Очікується, що посол зустрінеться з посадовцями МЗС, а не з міністром або його заступниками.
Топ коментарі
+2 Тонка червона лінія
показати весь коментар28.08.2025 16:14 Відповісти Посилання
+2 Тонка червона лінія
показати весь коментар28.08.2025 16:17 Відповісти Посилання
+1 Наталия Гончар
показати весь коментар28.08.2025 15:23 Відповісти Посилання
а взагалі нахрен вислати ....дебіли нах
РАЗГРОМНАЯ РЕЧЬ! ГУБЕРНАТОР ИЛЛИНОЙСА ПРИЦКЕР ТРАМПУ "НЕ ПРИЕЗЖАЙ В ЧИКАГО, ТЫ ЗДЕСЬ НЕ НУЖЕН!"
Й що головне - Пріцкер про це заявив прямо в обличчя трумпа ,в Овальному кабінеті учора , коли той звернувся до нього з проханням прислати нацгвардійців в Чикаго ... А про це він повідомив вже на мітингу перед камерами...
"НАТО другу добу проводить великомасштабну військову операцію з пошуку підводного човна орків, який загрожував американському авіаносці «USS Gerald R. Ford» у Норвезькому морі."
"Супутникові знімки підтверджують, що човни "Северодвинск", "Казань" та "Архангельск" відсутні на причалі на базі "Северного флота".
Це означає, що всі ці три підводні човни класу "Ясень" знаходяться в морі. Можливо, одну з них і ловлять зараз."
звідусіль