Російського посла викликали до МЗС Британії через удар по Києву, - BBC

Російського посла у Великій Британії Андрія Келіна викликали до Міністерства закордонних справ через масовану атаку РФ на Київ.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Причиною виклику стали значні пошкодження будівлі Британської ради у Києві внаслідок російських ударів. Очікується, що посол зустрінеться з посадовцями МЗС, а не з міністром або його заступниками.

