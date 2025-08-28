Ночная массированная атака России на Украину стала второй по масштабам с начала войны, - Sky News. ИНФОГРАФИКА

Российский авиаудар по Украине в ночь на 28 августа является вторым по масштабам с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

СМИ напомнили, что в течение последних нескольких месяцев Россия значительно усилила авиаудары по Украине, несколько раз побив свой рекорд по количеству ракет и дронов, запущенных за одну ночь.

Этой ночью по Украине были выпущены 598 беспилотников и 31 ракета, что по масштабу уступает лишь налету 9 июля, в котором было задействовано 741 ударное средство. Основное направление удара - Киев.

Фактически все крупнейшие воздушные атаки России на Украину произошли с конца июня этого года, добавляет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия осудила массированную атаку на Киев, не упомянув РФ как агрессора

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детях.