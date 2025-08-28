Ночная массированная атака России на Украину стала второй по масштабам с начала войны, - Sky News. ИНФОГРАФИКА
Российский авиаудар по Украине в ночь на 28 августа является вторым по масштабам с начала полномасштабной войны.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
СМИ напомнили, что в течение последних нескольких месяцев Россия значительно усилила авиаудары по Украине, несколько раз побив свой рекорд по количеству ракет и дронов, запущенных за одну ночь.
Этой ночью по Украине были выпущены 598 беспилотников и 31 ракета, что по масштабу уступает лишь налету 9 июля, в котором было задействовано 741 ударное средство. Основное направление удара - Киев.
Фактически все крупнейшие воздушные атаки России на Украину произошли с конца июня этого года, добавляет издание.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://tsn.ua/********/rf-urazyla-korabel-viyskovo-morskykh-syl-zsu-ye-zahyblyy-2900534.html
Попадание в мааацква-сити и другие взрыв-пакеты не в счёт.
Кто запрещает Янелоху бить по мааацкве? Байден или Трампон?
Но виноват во всём, конечно же, Порошенко.
каллас, ти де?
рютте, ти де?
де стурбованість та обговорення?