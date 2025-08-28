РУС
Ночная массированная атака России на Украину стала второй по масштабам с начала войны, - Sky News. ИНФОГРАФИКА

Российский авиаудар по Украине в ночь на 28 августа является вторым по масштабам с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

СМИ напомнили, что в течение последних нескольких месяцев Россия значительно усилила авиаудары по Украине, несколько раз побив свой рекорд по количеству ракет и дронов, запущенных за одну ночь.

Этой ночью по Украине были выпущены 598 беспилотников и 31 ракета, что по масштабу уступает лишь налету 9 июля, в котором было задействовано 741 ударное средство. Основное направление удара - Киев.

Фактически все крупнейшие воздушные атаки России на Украину произошли с конца июня этого года, добавляет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия осудила массированную атаку на Киев, не упомянув РФ как агрессора

Массированный обстрел Украины 28 августа стал вторым по масштабу

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детях.

28.08.2025 16:46 Ответить
+4
А у цей час потенційні зенітники 22 рочків їдуть у потягах до кордону з ЄС для безпечного життя у польщах-німеччинах та радісних подорожей світом. Якийсь сюр.
28.08.2025 16:55 Ответить
+2
Главное не это. За всю войну атак по самой мааацкве было 0.
Попадание в мааацква-сити и другие взрыв-пакеты не в счёт.
Кто запрещает Янелоху бить по мааацкве? Байден или Трампон?
Но виноват во всём, конечно же, Порошенко.
28.08.2025 16:45 Ответить
РФ уразила корабель Військово-морських сил ЗСУ: є загиблий

https://tsn.ua/********/rf-urazyla-korabel-viyskovo-morskykh-syl-zsu-ye-zahyblyy-2900534.html
28.08.2025 16:38 Ответить
у кацапів один баян порвали
28.08.2025 16:57 Ответить
28.08.2025 16:46 Ответить
Поки його ще не засудили, але ведуться кримінальні справи. Вже є притензії до нього і зі сторони військових, звинувачують в піарі волонтерства і пригадують йому співпрацю з Росією, коли він був на посту Президента.
28.08.2025 16:53 Ответить
Миша из 59%.
28.08.2025 17:03 Ответить
А в мене прИтензії до Міші у безграмотності!
28.08.2025 17:36 Ответить
А у цей час потенційні зенітники 22 рочків їдуть у потягах до кордону з ЄС для безпечного життя у польщах-німеччинах та радісних подорожей світом. Якийсь сюр.
28.08.2025 16:55 Ответить
Да, їдуть, і можуть крутити дулі патріотам
28.08.2025 17:06 Ответить
нема ажіотажу
28.08.2025 17:07 Ответить
Дивуватись нема чого, з нарастанням виробництва Росією ракет і БЛ, їх кількість ударів буде тільки зростати.
28.08.2025 16:59 Ответить
Де наша відповідь по Новоросійському терміналу? Піндоси забороняють бити, бо сидять в російській нафті чи дєрмак не дозволяє?
28.08.2025 17:07 Ответить
капець!
каллас, ти де?
рютте, ти де?
де стурбованість та обговорення?
28.08.2025 17:34 Ответить
 
 