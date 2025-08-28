УКР
Фон дер Ляєн після удару РФ по Києву: Найсмертоносніша атака з липня. Незабаром ЄС представить 19-й пакет жорстких санкцій

Фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій проти Росії та допомогу Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС найближчим часом затвердить новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, а також обговорить використання заморожених російських активів для військової підтримки України та її відбудови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня. Саме тому ми продовжуємо чинити максимальний тиск на Росію", - заявила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що нові санкції будуть жорсткими, а робота із замороженими активами сприятиме посиленню обороноздатності України та її відновленню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон засудив російський удар по Києву: Уявлення Росії про мир - це 629 безпілотників та ракет за одну ніч над Україною

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 15 загиблих.

Київ обстріл санкції фон дер Ляєн Урсула
+12
28.08.2025 13:19 Відповісти
+9
Орбан заявляв що атака на нафтопровід Недружба на розійській території це напад на ЄС. А бомбардування об'єктів ЄС це є нападом на ЄС чи ні? Чи вже всім насрати на все
28.08.2025 13:12 Відповісти
+7
19 пакет куди вже потужніше , клоуни
28.08.2025 14:02 Відповісти
Орбан заявляв що атака на нафтопровід Недружба на розійській території це напад на ЄС. А бомбардування об'єктів ЄС це є нападом на ЄС чи ні? Чи вже всім насрати на все
28.08.2025 13:12 Відповісти
👍
28.08.2025 13:15 Відповісти
Орбан така тварюка, що його у контексті ЄС навряд чи варто згадувати, він ворог і працює на ворога, який намагається знищити нашу країну
28.08.2025 13:33 Відповісти
а мені здається, що навпаки - орбан дуже вигідний ЄСімпотентам: вони випускають його на сцену, він все блокує нх, а вони розводять руками, мовляв нічого зробити не можемо...
28.08.2025 15:22 Відповісти
Жабі на ЄС глибока какаяРазніца. Він з кацапської нафти жирує і царює над угорськими хоЛопами.
ЗМІ показали палац колишнього комсомольця та друга Путіна Орбана

28.08.2025 13:46 Відповісти
Читаю, що половина начиння в тому що попадало на Київ, західного виробництва та Китайського. Мало ті санкції вводити, треба слідкувати щоб вони працювали
28.08.2025 13:15 Відповісти
А дозволу в главняка ЄС фіци вона запитала?
28.08.2025 13:30 Відповісти
Де саме тм " читаєш" про " половину", на парканах Італії, чи в методичних вказівках ведмедя?
28.08.2025 15:02 Відповісти
Чукча чи в Гуглі забанили? Ну відкрий Блискавку та побачиш, а як читати не вмієш, то попроси когось. А за одно погугли про прапори країн Європи, тобі буде корисно.
28.08.2025 15:37 Відповісти
якій Пакет....
Вже Черга Повного Ємбарго з цієм нелюдом.
28.08.2025 13:17 Відповісти
За 3,5роки могли б вже допомогти налагодити виробництво балістичних ракет на 500км (а краще на 1000км).
Цими ракетами Україна б так наваляла кацапам санкцій, що заскулили про припиненя вогню
28.08.2025 13:18 Відповісти
Пропонували і не одноразово. А потім окуївали, бо перше, що цікавило зеленомордих, це який буде з цього відкат.
28.08.2025 14:52 Відповісти
28.08.2025 13:19 Відповісти
а де на малюнку оМАНський кловун? воно співало "САЙДЬОМСЯ ПА СЄРЄДІНЄ"!! чи вже зєБОТВА про це забула? памлять мабуть коротка у 46% відсотків виботців, а може вже їх немає....
28.08.2025 13:51 Відповісти
Два дебила - это сила.
28.08.2025 15:01 Відповісти
Давайте вже вторинні санкції на Індію, на китай і інші країни, які фінансують російську агресію і тероризм в Україні, купляючи у неї енергоносії.
28.08.2025 13:23 Відповісти
Найкращі санкції це удари ракетами по портах Новоросійську та на Балтійському морі, китай не може всі об'єми забрати.
28.08.2025 13:32 Відповісти
А можна в цей пакет добавити декілька десятків "Таурусів"
28.08.2025 13:35 Відповісти
Навіщо нам ті ніучемні "Тауруси", якщо в нас є потужні "Фламінго", які летять на тисячу кільметрів і несуть тонну заряду? А ще довго-товстий "Нептун", як два Юзіка.
28.08.2025 13:50 Відповісти
Не треба ля-ля. Не на тисячу, а на три
28.08.2025 14:54 Відповісти
Аж три тисячі кілометрів? Дуже потужно. І де ж ті "Фламінго"?
28.08.2025 15:01 Відповісти
19 пакет куди вже потужніше , клоуни
28.08.2025 14:02 Відповісти
19 пакет, який не діє. Іран 40 років під санкціями, а шахеди та ракети клепає, як не в себе. І тільки Ізраїль їм найкращі санкції виписав - бомбами. А ви, сцикуни, будете до посиніння вводити 100500 пакет нікчемних санкцій і дивитися, як кацапня роками (!) знищує Україну!
28.08.2025 14:18 Відповісти
Незабаро эес у 19й раз жорстоко пердоне у калюжу
28.08.2025 14:46 Відповісти
незабудьтеся орбана своєчасно підтягнути для блокування!
і постійно випускайте каллас з озабочєнастямі.
і рютте! мало не забув....
28.08.2025 14:50 Відповісти
Кацапня нам бомби та ракети, а ЄС--пакети.
28.08.2025 14:51 Відповісти
заспокійтеся , вона ж сказала що " чинить максимальний тиск " ,
максимальнішого за максилмальний не чекайте, зате може послабитися
28.08.2025 15:01 Відповісти
коаліція обіSраних незабаром затвердить 11119 пакет пекельних санкцій, на які ***** ложило...
28.08.2025 15:19 Відповісти
 
 