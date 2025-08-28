Фон дер Ляєн після удару РФ по Києву: Найсмертоносніша атака з липня. Незабаром ЄС представить 19-й пакет жорстких санкцій
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС найближчим часом затвердить новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, а також обговорить використання заморожених російських активів для військової підтримки України та її відбудови.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня. Саме тому ми продовжуємо чинити максимальний тиск на Росію", - заявила фон дер Ляєн.
Вона підкреслила, що нові санкції будуть жорсткими, а робота із замороженими активами сприятиме посиленню обороноздатності України та її відновленню.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 15 загиблих.
Вже Черга Повного Ємбарго з цієм нелюдом.
Цими ракетами Україна б так наваляла кацапам санкцій, що заскулили про припиненя вогню
і постійно випускайте каллас з озабочєнастямі.
і рютте! мало не забув....
максимальнішого за максилмальний не чекайте, зате може послабитися