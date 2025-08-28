РУС
Фон дер Ляйен после удара РФ по Киеву: Самая смертоносная атака с июля. Вскоре ЕС представит 19-й пакет жестких санкций

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ближайшее время утвердит новый, 19-й пакет санкций против России, а также обсудит использование замороженных российских активов для военной поддержки Украины и ее восстановления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ

"Я возмущена атакой на Киев, которая также задела наши офисы. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля. Именно поэтому мы продолжаем оказывать максимальное давление на Россию", - заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что новые санкции будут жесткими, а работа с замороженными активами будет способствовать усилению обороноспособности Украины и ее восстановлению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон осудил российский удар по Киеву: Представление России о мире - это 629 беспилотников и ракет за одну ночь над Украиной

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.

Киев обстрел санкции Урсула фон дер Ляйен
28.08.2025 13:19 Ответить
+5
Орбан заявляв що атака на нафтопровід Недружба на розійській території це напад на ЄС. А бомбардування об'єктів ЄС це є нападом на ЄС чи ні? Чи вже всім насрати на все
показать весь комментарий
28.08.2025 13:12 Ответить
+3
Читаю, що половина начиння в тому що попадало на Київ, західного виробництва та Китайського. Мало ті санкції вводити, треба слідкувати щоб вони працювали
показать весь комментарий
28.08.2025 13:15 Ответить
Орбан така тварюка, що його у контексті ЄС навряд чи варто згадувати, він ворог і працює на ворога, який намагається знищити нашу країну
показать весь комментарий
28.08.2025 13:33 Ответить
Жабі на ЄС глибока какаяРазніца. Він з кацапської нафти жирує і царює над угорськими хоЛопами.
ЗМІ показали палац колишнього комсомольця та друга Путіна Орбана

показать весь комментарий
28.08.2025 13:46 Ответить
А дозволу в главняка ЄС фіци вона запитала?
показать весь комментарий
28.08.2025 13:30 Ответить
якій Пакет....
Вже Черга Повного Ємбарго з цієм нелюдом.
показать весь комментарий
28.08.2025 13:17 Ответить
За 3,5роки могли б вже допомогти налагодити виробництво балістичних ракет на 500км (а краще на 1000км).
Цими ракетами Україна б так наваляла кацапам санкцій, що заскулили про припиненя вогню
показать весь комментарий
28.08.2025 13:18 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2025 13:19 Ответить
а де на малюнку оМАНський кловун? воно співало "САЙДЬОМСЯ ПА СЄРЄДІНЄ"!! чи вже зєБОТВА про це забула? памлять мабуть коротка у 46% відсотків виботців, а може вже їх немає....
показать весь комментарий
28.08.2025 13:51 Ответить
Давайте вже вторинні санкції на Індію, на китай і інші країни, які фінансують російську агресію і тероризм в Україні, купляючи у неї енергоносії.
показать весь комментарий
28.08.2025 13:23 Ответить
Найкращі санкції це удари ракетами по портах Новоросійську та на Балтійському морі, китай не може всі об'єми забрати.
показать весь комментарий
28.08.2025 13:32 Ответить
А можна в цей пакет добавити декілька десятків "Таурусів"
показать весь комментарий
28.08.2025 13:35 Ответить
Навіщо нам ті ніучемні "Тауруси", якщо в нас є потужні "Фламінго", які летять на тисячу кільметрів і несуть тонну заряду? А ще довго-товстий "Нептун", як два Юзіка.
показать весь комментарий
28.08.2025 13:50 Ответить
19 пакет куди вже потужніше , клоуни
показать весь комментарий
28.08.2025 14:02 Ответить
 
 