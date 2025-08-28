Фон дер Ляйен после удара РФ по Киеву: Самая смертоносная атака с июля. Вскоре ЕС представит 19-й пакет жестких санкций

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ближайшее время утвердит новый, 19-й пакет санкций против России, а также обсудит использование замороженных российских активов для военной поддержки Украины и ее восстановления.

"Я возмущена атакой на Киев, которая также задела наши офисы. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля. Именно поэтому мы продолжаем оказывать максимальное давление на Россию", - заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что новые санкции будут жесткими, а работа с замороженными активами будет способствовать усилению обороноспособности Украины и ее восстановлению.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.