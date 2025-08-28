Макрон осудил российский удар по Киеву: Представление России о мире - это 629 беспилотников и ракет за одну ночь над Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированный российский удар по Киеву.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Макрон отметил, что представление России о мире - это 629 беспилотников и ракет за одну ночь над Украиной.

"Намеренно атакованы жилые районы и гражданская инфраструктура. Повреждены офисы делегации Европейского Союза и Британского совета. Франция решительно осуждает эти бессмысленные и жестокие атаки", - отметил Макрон.

Французский президент выразил полную поддержку украинскому народу и соболезнования всем семьям пострадавших.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.