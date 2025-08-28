1 130 6
Макрон осудил российский удар по Киеву: Представление России о мире - это 629 беспилотников и ракет за одну ночь над Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированный российский удар по Киеву.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Макрон отметил, что представление России о мире - это 629 беспилотников и ракет за одну ночь над Украиной.
"Намеренно атакованы жилые районы и гражданская инфраструктура. Повреждены офисы делегации Европейского Союза и Британского совета. Франция решительно осуждает эти бессмысленные и жестокие атаки", - отметил Макрон.
Французский президент выразил полную поддержку украинскому народу и соболезнования всем семьям пострадавших.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.
Це не іронія, бо зараз засуджувати рашистів, це майже подвиг, після того як рижий *********** Трамп встав на бік рашки.
Поки що Британія та Франція.
Напевно і більшість країн ЄС, окрім Угорщини та Словаччини.
Ще можливо Канада, Австралія, Нова Зеландія.
І все. Решта країн це рашистськи підстилки ибо сцикуни
А уявлення Європи про мир - це 629 безпілотників та ракет за одну ніч тільки над Україною, і в ніякому випадку, за будь яку ціну не над Європою.