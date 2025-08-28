РУС
Макрон осудил российский удар по Киеву: Представление России о мире - это 629 беспилотников и ракет за одну ночь над Украиной

Европа должна отказаться от зависимости от США, заявил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил массированный российский удар по Киеву.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Макрон отметил, что представление России о мире - это 629 беспилотников и ракет за одну ночь над Украиной.

"Намеренно атакованы жилые районы и гражданская инфраструктура. Повреждены офисы делегации Европейского Союза и Британского совета. Франция решительно осуждает эти бессмысленные и жестокие атаки", - отметил Макрон.

Французский президент выразил полную поддержку украинскому народу и соболезнования всем семьям пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракетным ударом РФ по Киеву поврежден офис "Радио Свобода". ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.

Автор: 

Киев (26022) обстрел (29195) Макрон Эмманюэль (1426)
А ось мені дуже цікаво, хто засудить сьогодні варварський удар рашистів по Києву з десятками жертв в тому числі дітей.
Це не іронія, бо зараз засуджувати рашистів, це майже подвиг, після того як рижий *********** Трамп встав на бік рашки.
Поки що Британія та Франція.
Напевно і більшість країн ЄС, окрім Угорщини та Словаччини.
Ще можливо Канада, Австралія, Нова Зеландія.
І все. Решта країн це рашистськи підстилки ибо сцикуни
показать весь комментарий
28.08.2025 13:04 Ответить
Куплені підстилки..це так ницо...а за словаків взагалі соромно..раніше вони за руський паспорт могли й морду набити, не обслуговувули у ресторанах, маркетах, не поселяли в готелях. І т.і....що з ними сталось..
показать весь комментарий
28.08.2025 13:09 Ответить
Ультиматум був до всього НАТО щодо кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
показать весь комментарий
28.08.2025 13:05 Ответить
Багато кудкудакання, а яєць немає.
показать весь комментарий
28.08.2025 13:18 Ответить
***** осуждения,ну вы сами знаете.
показать весь комментарий
28.08.2025 13:26 Ответить
А уявлення Європи про мир - це 629 безпілотників та ракет за одну ніч тільки над Україною, і в ніякому випадку, за будь яку ціну не над Європою.
показать весь комментарий
28.08.2025 13:29 Ответить
 
 