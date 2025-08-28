Ракетным ударом РФ по Киеву поврежден офис "Радио Свобода". ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского удара по Киеву поврежден офис издания Радио Свобода.

Об этом сообщила журналистка Кира Толстякова, передает Цензор.НЕТ.

"В редакции выбиты окна в части помещений, повреждена некоторая техника", - отметила она.

Никто из сотрудников не пострадал.

Напомним, россияне ночью нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. По состоянию на 11:30 в столице 14 человек погибли, еще более 48 получили ранения.

Читайте: Стармер осудил удар РФ по Киеву, повредивший здание Британского совета: "Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир"







