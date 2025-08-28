РУС
Ракетным ударом РФ по Киеву поврежден офис "Радио Свобода". ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского удара по Киеву поврежден офис издания Радио Свобода.

Об этом сообщила журналистка Кира Толстякова, передает Цензор.НЕТ.

"В редакции выбиты окна в части помещений, повреждена некоторая техника", - отметила она.

Никто из сотрудников не пострадал.

Напомним, россияне ночью нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. По состоянию на 11:30 в столице 14 человек погибли, еще более 48 получили ранения.

Читайте: Стармер осудил удар РФ по Киеву, повредивший здание Британского совета: "Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир"

Офис Радио Свобода поврежден в результате удара РФ по Киеву 28 августа
Киев (26022) обстрел (29195)
На радость рыжей псине.
28.08.2025 13:04 Ответить
Пуйло зробив приємне Трампу.
28.08.2025 13:14 Ответить
Радіо Свобода, Українська правда, представництво ЄС...
Співпадіння? Авжеж 🤔
28.08.2025 13:41 Ответить
 
 