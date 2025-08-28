1 204 3
Ракетным ударом РФ по Киеву поврежден офис "Радио Свобода". ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российского удара по Киеву поврежден офис издания Радио Свобода.
Об этом сообщила журналистка Кира Толстякова, передает Цензор.НЕТ.
"В редакции выбиты окна в части помещений, повреждена некоторая техника", - отметила она.
Никто из сотрудников не пострадал.
Напомним, россияне ночью нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. По состоянию на 11:30 в столице 14 человек погибли, еще более 48 получили ранения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Співпадіння? Авжеж 🤔