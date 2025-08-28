Ракетним ударом РФ по Києву пошкоджено офіс "Радіо Свобода". ФОТОрепортаж

Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено офіс видання Радіо Свобода.

Про це повідомила журналістка Кіра Толстякова, передає Цензор.НЕТ.

"У редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка", - зазначила вона.

Ніхто зі співробітників не постраждав.

Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого комбінованого удару по Києву. Станом на 11:30 у столиці 14 людей загинули, ще понад 48 дістали поранення.

