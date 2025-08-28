УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10446 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Києва
1 704 6

Ракетним ударом РФ по Києву пошкоджено офіс "Радіо Свобода". ФОТОрепортаж

Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено офіс видання Радіо Свобода.

Про це повідомила журналістка Кіра Толстякова, передає Цензор.НЕТ.

"У редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка", - зазначила вона.

Ніхто зі співробітників не постраждав.

Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого комбінованого удару по Києву. Станом на 11:30 у столиці 14 людей загинули, ще понад 48 дістали поранення.

Читайте: Стармер засудив удар РФ по Києву, що пошкодив будівлю Британської ради: "Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир"

Офіс Радіо Свобода пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву 28 серпня
Офіс Радіо Свобода пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву 28 серпня
Офіс Радіо Свобода пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву 28 серпня
Офіс Радіо Свобода пошкоджено внаслідок удару РФ по Києву 28 серпня

Автор: 

Київ (20059) обстріл (30522)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На радость рыжей псине.
показати весь коментар
28.08.2025 13:04 Відповісти
Рыжая псина пишется с большой буквы, это президент независимых Соединённых Штатов Америки, кстати он уговаривал Орбана принять Украину в ЕС .
показати весь коментар
28.08.2025 14:47 Відповісти
Это для тебя, а для меня он - рыжая псина, еще с 16-го года.
показати весь коментар
28.08.2025 15:14 Відповісти
Для меня он Донольд Трамп. Я за него голосовал и сегодня повторил бы.
показати весь коментар
28.08.2025 15:23 Відповісти
Пуйло зробив приємне Трампу.
показати весь коментар
28.08.2025 13:14 Відповісти
Радіо Свобода, Українська правда, представництво ЄС...
Співпадіння? Авжеж 🤔
показати весь коментар
28.08.2025 13:41 Відповісти
 
 