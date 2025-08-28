Стармер засудив удар РФ по Києву, що пошкодив будівлю Британської ради: "Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир"

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив російський масований удар по Києву, внаслідок якого пошкоджень зазнала будівля Британської ради.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської ради. Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися", - наголосив Стармер.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.

