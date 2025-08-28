УКР
Стармер засудив удар РФ по Києву, що пошкодив будівлю Британської ради: "Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир"

стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив російський масований удар по Києву, внаслідок якого пошкоджень зазнала будівля Британської ради.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської ради. Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися", - наголосив Стармер.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський обстріл пошкодив офіс Європейського інвестиційного банку у Києві. ФОТО

+7
Боже, які вони усі абсолютно нікчемні... Жах просто. В центрі Європи, в 21 столітті, країну просто фізично знищують - і оце вся реакція?!
показати весь коментар
28.08.2025 12:50 Відповісти
+3
+2
Блабла блабла блаблабла бла!
показати весь коментар
28.08.2025 12:44 Відповісти
краще б пошкрябали будівлю якої-небудь гос-думьі в Москві💩💩💩
Вам що невідомого дрона (або двох-трьох сотень... шкрябати так шкрябати) шкода?
показати весь коментар
28.08.2025 12:54 Відповісти
Работа у политиков такая! Чем больше в эфире бла бла бла, тем больше в кармане бабла!
показати весь коментар
28.08.2025 12:55 Відповісти
І?
показати весь коментар
28.08.2025 12:44 Відповісти
А де ВЕЛИКА стурбованість? Без цього ніщо інше не приймається.
показати весь коментар
28.08.2025 12:46 Відповісти
Оті - засудив, глибоко стурбовані - вже виглядають як якась фігня з порнохабу..

Замість того,щоб ввалити по кацапам - вони міряються рівнями стурбованості та занепокоєння..
показати весь коментар
28.08.2025 12:52 Відповісти
Багатий і розвинений цивілізований світ ще поставить слабкого і дикого агресора на місце. Просто не зараз. Треба триматися.
показати весь коментар
28.08.2025 12:48 Відповісти
Дітей сьогодні повбивали..а вони стурбованозанепокоєні...тварюки..
показати весь коментар
28.08.2025 12:53 Відповісти
Пані Світлано, а що має зробити у цьому випадку Велика Британія? Читаю коментарі і вони як і Ваш всі направлені на критику Великої Британії і Європи. Хочу нагадати, що Велика Британія в десять раз більше дала озброєння для наших ЗСУ чим наш президент, який є Верховним головнокомандувачем. Велика Британія надає Україні різні типи ракет: ракети для ППО Thales (70мм, для протидії дронам), ракети ASRAAM (повітря-повітря) та ракети LMM (для боротьби з дронами), а також далекобійні ракети Storm Shadow Окремі угоди включають постачання 5 тисяч ракет Thales для ППО протягом 19 років, 350 ракет ASRAAM, а також пакети допомоги для ракет LMM та Storm Shadow. Подейкують, що "Фламінго" це англійська ракета FP-5. Морські дрони також їх розробка. То що ми ще хочемо від Великої Британії?
показати весь коментар
28.08.2025 14:03 Відповісти
Виконати Будапештський меморандум для початку. Ми віддали ЯЗ за гарантії безпеки, які де тепер? Пшиком виявилися?
показати весь коментар
28.08.2025 16:31 Відповісти
***** навпаки дає надії на мир,але не вмовляння,а знищення *********-це і є мир.
показати весь коментар
28.08.2025 12:51 Відповісти
Ну засудів. Дальше що?
показати весь коментар
28.08.2025 12:57 Відповісти
***** бачить що ви всі імпотенти і сцикуни.
показати весь коментар
28.08.2025 12:59 Відповісти
А до нашого президента і його ефективних менеджерів у Вас немає питань? Війна в нас чи в ЄС?
показати весь коментар
28.08.2025 14:07 Відповісти
Все еврокуколды выразили озабоченность ? Или еще ктото в очереди остался
показати весь коментар
28.08.2025 13:08 Відповісти
 
 