Стармер засудив удар РФ по Києву, що пошкодив будівлю Британської ради: "Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир"
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив російський масований удар по Києву, внаслідок якого пошкоджень зазнала будівля Британської ради.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської ради. Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися", - наголосив Стармер.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.
Вам що невідомого дрона (або двох-трьох сотень... шкрябати так шкрябати) шкода?
Замість того,щоб ввалити по кацапам - вони міряються рівнями стурбованості та занепокоєння..