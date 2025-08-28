РУС
Новости Обстрелы Киева
1 019 15

Стармер осудил удар РФ по Киеву, повредивший здание Британского совета: "Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир"

стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил российский массированный удар по Киеву, в результате которого повреждения получили здание Британского совета.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, которые повредили здание Британского совета. Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир. Это кровопролитие должно прекратиться", - подчеркнул Стармер.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский обстрел повредил офис Европейского инвестиционного банка в Киеве. ФОТО

Автор: 

Киев (26022) обстрел (29195) Стармер Кир (254)
Топ комментарии
+5
Боже, які вони усі абсолютно нікчемні... Жах просто. В центрі Європи, в 21 столітті, країну просто фізично знищують - і оце вся реакція?!
28.08.2025 12:50 Ответить
28.08.2025 12:50 Ответить
+2
Блабла блабла блаблабла бла!
28.08.2025 12:44 Ответить
28.08.2025 12:44 Ответить
+2
А де ВЕЛИКА стурбованість? Без цього ніщо інше не приймається.
28.08.2025 12:46 Ответить
28.08.2025 12:46 Ответить
28.08.2025 12:44 Ответить
краще б пошкрябали будівлю якої-небудь гос-думьі в Москві💩💩💩
Вам що невідомого дрона (або двох-трьох сотень... шкрябати так шкрябати) шкода?
28.08.2025 12:54 Ответить
28.08.2025 12:54 Ответить
Работа у политиков такая! Чем больше в эфире бла бла бла, тем больше в кармане бабла!
28.08.2025 12:55 Ответить
28.08.2025 12:55 Ответить
І?
28.08.2025 12:44 Ответить
28.08.2025 12:44 Ответить
Оті - засудив, глибоко стурбовані - вже виглядають як якась фігня з порнохабу..

Замість того,щоб ввалити по кацапам - вони міряються рівнями стурбованості та занепокоєння..
28.08.2025 12:52 Ответить
28.08.2025 12:52 Ответить
Багатий і розвинений цивілізований світ ще поставить слабкого і дикого агресора на місце. Просто не зараз. Треба триматися.
28.08.2025 12:48 Ответить
28.08.2025 12:48 Ответить
Дітей сьогодні повбивали..а вони стурбованозанепокоєні...тварюки..
28.08.2025 12:53 Ответить
28.08.2025 12:53 Ответить
Пані Світлано, а що має зробити у цьому випадку Велика Британія? Читаю коментарі і вони як і Ваш всі направлені на критику Великої Британії і Європи. Хочу нагадати, що Велика Британія в десять раз більше дала озброєння для наших ЗСУ чим наш президент, який є Верховним головнокомандувачем. Велика Британія надає Україні різні типи ракет: ракети для ППО Thales (70мм, для протидії дронам), ракети ASRAAM (повітря-повітря) та ракети LMM (для боротьби з дронами), а також далекобійні ракети Storm Shadow Окремі угоди включають постачання 5 тисяч ракет Thales для ППО протягом 19 років, 350 ракет ASRAAM, а також пакети допомоги для ракет LMM та Storm Shadow. Подейкують, що "Фламінго" це англійська ракета FP-5. Морські дрони також їх розробка. То що ми ще хочемо від Великої Британії?
28.08.2025 14:03 Ответить
28.08.2025 14:03 Ответить
***** навпаки дає надії на мир,але не вмовляння,а знищення *********-це і є мир.
28.08.2025 12:51 Ответить
28.08.2025 12:51 Ответить
Ну засудів. Дальше що?
28.08.2025 12:57 Ответить
28.08.2025 12:57 Ответить
***** бачить що ви всі імпотенти і сцикуни.
28.08.2025 12:59 Ответить
28.08.2025 12:59 Ответить
А до нашого президента і його ефективних менеджерів у Вас немає питань? Війна в нас чи в ЄС?
28.08.2025 14:07 Ответить
28.08.2025 14:07 Ответить
Все еврокуколды выразили озабоченность ? Или еще ктото в очереди остался
28.08.2025 13:08 Ответить
28.08.2025 13:08 Ответить
 
 