Стармер осудил удар РФ по Киеву, повредивший здание Британского совета: "Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил российский массированный удар по Киеву, в результате которого повреждения получили здание Британского совета.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, которые повредили здание Британского совета. Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир. Это кровопролитие должно прекратиться", - подчеркнул Стармер.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.
