Стармер осудил удар РФ по Киеву, повредивший здание Британского совета: "Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил российский массированный удар по Киеву, в результате которого повреждения получили здание Британского совета.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, которые повредили здание Британского совета. Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир. Это кровопролитие должно прекратиться", - подчеркнул Стармер.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе трое детей.

