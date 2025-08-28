УКР
Макрон засудив російський удар по Києву: Уявлення Росії про мир - це 629 безпілотників та ракет за одну ніч над Україною

Європа має відкинути залежність від США, заявив Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масований російський удар по Києву.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Макрон зазначив, що уявлення Росії про мир - це 629 безпілотників та ракет за одну ніч над Україною.

"Навмисно атаковано житлові райони та цивільну інфраструктуру. Пошкоджено офіси делегації Європейського Союзу та Британської ради. Франція найрішучіше засуджує ці безглузді та жорстокі атаки", - зазначив Макрон.

Французький президент висловив повну підтримку українському народу та співчуття всім родинам постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетним ударом РФ по Києву пошкоджено офіс "Радіо Свобода".

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.

Київ обстріл Макрон Емманюель
А ось мені дуже цікаво, хто засудить сьогодні варварський удар рашистів по Києву з десятками жертв в тому числі дітей.
Це не іронія, бо зараз засуджувати рашистів, це майже подвиг, після того як рижий *********** Трамп встав на бік рашки.
Поки що Британія та Франція.
Напевно і більшість країн ЄС, окрім Угорщини та Словаччини.
Ще можливо Канада, Австралія, Нова Зеландія.
І все. Решта країн це рашистськи підстилки ибо сцикуни
28.08.2025 13:04 Відповісти
Куплені підстилки..це так ницо...а за словаків взагалі соромно..раніше вони за руський паспорт могли й морду набити, не обслуговувули у ресторанах, маркетах, не поселяли в готелях. І т.і....що з ними сталось..
28.08.2025 13:09 Відповісти
Ультиматум був до всього НАТО щодо кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
28.08.2025 13:05 Відповісти
Багато кудкудакання, а яєць немає.
28.08.2025 13:18 Відповісти
***** осуждения,ну вы сами знаете.
28.08.2025 13:26 Відповісти
А уявлення Європи про мир - це 629 безпілотників та ракет за одну ніч тільки над Україною, і в ніякому випадку, за будь яку ціну не над Європою.
28.08.2025 13:29 Відповісти
А вони Історію не вчать. Закінчиться Україна - то буде і Європа. У агрессорів, якщо їм вчасно не дати по зубах, апетити тільки ростуть, Адік Гітлер не дасть збрехати. А Захід засцяв і не дав кацапам по зубах. виставивши Україну для биття.
28.08.2025 14:32 Відповісти
Історія також вчить, що Чемберлени і Даладьє приходять до влади набагато частіше, ніж Черчілі...
28.08.2025 16:03 Відповісти
 
 