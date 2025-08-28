Макрон засудив російський удар по Києву: Уявлення Росії про мир - це 629 безпілотників та ракет за одну ніч над Україною

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масований російський удар по Києву.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Макрон зазначив, що уявлення Росії про мир - це 629 безпілотників та ракет за одну ніч над Україною.

"Навмисно атаковано житлові райони та цивільну інфраструктуру. Пошкоджено офіси делегації Європейського Союзу та Британської ради. Франція найрішучіше засуджує ці безглузді та жорстокі атаки", - зазначив Макрон.

Французький президент висловив повну підтримку українському народу та співчуття всім родинам постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема троє дітей.