2 013 48

Україна закликає партнерів надати далекобійні засоби ураження для ударів по військових об’єктах РФ, - МЗС

Реакція МЗС на масований удар РФ по Україні

Черговий масований обстріл України військами РФ засвідчує, що Росія повністю нехтує зусиллями світової спільноти щодо відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру.

Відповідну заяву оприлюднило МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Особливо цинічним є ігнорування Путіним мирного процесу, ініційованого Президентом США Дональдом Трампом. Путін відмовляється від проведення прямої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та демонструє небажання робити реальні кроки на дипломатичному шляху врегулювання. Російська Федерація знову показує світу, що саме вона залишається єдиною перепоною на шляху до миру.

Росія - це держава-терорист і ми закликаємо усі держави та міжнародні організації чітко фіксувати цей статус", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що РФ під час атаки пошкодила будівлю Представництва Європейського Союзу в Україні.

"Це грубе порушення фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, та неприпустимий напад на дипломатичну установу. Такі дії вимагають рішучого засудження та відповідних заходів з боку всієї міжнародної спільноти.

Закликаємо всі держави світу засудити черговий акт російського терору проти України і цілеспрямоване вбивство російськими військами цивільних, особливо дітей, та здійснити конкретні кроки для припинення цих звірств", - наголосили в міністерстві.

Україна очікує сильної та практичної реакції від усієї міжнародної спільноти, зокрема країн Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, які неодноразово закликали до миру, стриманості та припинення вогню, щоб змусити Російську Федерацію припинити вбивства.

"Закликаємо також учасників 25-го засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва 31 серпня – 1 вересня висловити свою чітку позицію щодо цього удару та показати, що вони поважають принципи міжнародного права, не толерують російську агресивну війну проти України і вбивства українських дітей.

Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дальнього ураження для нанесення ударів по російських військових об’єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави, додаткові пакети військової допомоги.

Закликаємо посилити тиск на Російську Федерацію. Це включає запровадження додаткових потужних санкцій, у тому числі якнайшвидше прийняття 19-го санкційного пакету Європейського Союзу, повне відключення Російської Федерації від міжнародних фінансових систем та санкції проти нафтотанкерного "тіньового флоту"; запровадження потужних тарифів, які завдадуть удару по російській воєнній економіці і унеможливлять подальше фінансування Росією війни; посилення персональних санкцій проти російського військово-політичного керівництва, унеможливлення обходу санкцій", - зазначили в МЗС.

Україна наголошує, що повне та безумовне припинення вогню залишається найбільш ефективним кроком для успіху дипломатії на шляху до миру.

"Допоки Москва продовжує відповідати такими ракетними обстрілами на мирні ініціативи світу, лише підхід "мир завдяки силі" здатен покласти край війні. Така політика передбачає підтримку України і дипломатичний, економічний та військовий тиск на Росію. Саме такий підхід здатен змусити Путіна припинити терор та сісти за стіл переговорів для досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру.

Наголошуємо, що для того, щоб запобігти повторенню агресії, необхідні дієві, юридично зобов’язуючі та надійні гарантії безпеки для України.

Підкреслюємо також важливість покарання агресора, включно з засудженням Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України вищого політичного керівництва РФ.

Відновлення поваги до міжнародного права, зокрема Статуту ООН, невід’ємною частиною чого є повага до територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, дасть сигнал світові, що агресія не винагороджується, а карається", - підсумували там.

Станом на 15:15 відомо, що внаслідок російського удару по Києву загинули 18 людей, зокрема 4 дитини.

+22
Що таке тоді Фламінго та Довгий Нептун?
показати весь коментар
28.08.2025 15:18 Відповісти
+17
тобто ?!!!

Оманська Гнида та Міністерство оборони України щось там патякало про "Фламінго" + "Паляниці"

де це все далекобійне українське про що щоденно Оманська Гнида сре зельоним поносом в ефірі ?!
показати весь коментар
28.08.2025 15:18 Відповісти
+14
А Фламинго где?
показати весь коментар
28.08.2025 15:18 Відповісти
Що таке тоді Фламінго та Довгий Нептун?
показати весь коментар
28.08.2025 15:18 Відповісти
А десь на полонинах "трембіта" загубилась...
показати весь коментар
28.08.2025 15:25 Відповісти
трембіта - це дуже високотехнологічна конструкція. Виготовляти таку складну зброю не взмозі потужні дефективні менеджери зеленсього.
показати весь коментар
28.08.2025 15:37 Відповісти
зельоний понос
показати весь коментар
28.08.2025 15:25 Відповісти
Потрібні студенти з картонками, щоб дали відповідь доки оманський мерзотник буде буде красти гроші з військового бюджету
показати весь коментар
28.08.2025 15:42 Відповісти
А от цікаво - ці фламінги також потребують дозволу від західних "партнерів" для програмування та супроводу через супутники?
показати весь коментар
28.08.2025 15:50 Відповісти
А Фламинго где?
показати весь коментар
28.08.2025 15:18 Відповісти
Ось тут.
показати весь коментар
28.08.2025 15:33 Відповісти
тобто ?!!!

Оманська Гнида та Міністерство оборони України щось там патякало про "Фламінго" + "Паляниці"

де це все далекобійне українське про що щоденно Оманська Гнида сре зельоним поносом в ефірі ?!
показати весь коментар
28.08.2025 15:18 Відповісти
особисто моя думка, що фотки фламінго це макети, а відео пуску це ШІ
показати весь коментар
28.08.2025 15:22 Відповісти
Нададуть...., коли на їхні голови почне прилітати, ,,партнери" хрінові! Скоріше б вже.....
показати весь коментар
28.08.2025 15:21 Відповісти
Чонгар вам також ЄС та США розмінував ?
Чи ракетну програму поховав
показати весь коментар
28.08.2025 15:23 Відповісти
Коли полетить на їхні голови, наші вже будуть в могилах. Ви про це?
показати весь коментар
28.08.2025 15:26 Відповісти
Все просрали потужні дефективні менеджери зеленського, годували всіх паляницями, пеклами, трембітами, 30000 далекобійних бпла, балістичними ракетами, товстими нептунами, фламінгами
і під кінец всрались. ***** нема і непередбачається.
Головне попіарились потужно!
показати весь коментар
28.08.2025 15:24 Відповісти
так в цьому сенс існування росіських кротів "Козира" дєрьмака .."Буратіно" Оманська Гнида

Оманську Гниду навіть вербувати не треба - тупа мстива істота без мізків .. дєрьмак на ньому грає як Оманська Гнида на піаніно уєм
показати весь коментар
28.08.2025 15:27 Відповісти
А шо Фламінгі далі фоточек не пішли?
показати весь коментар
28.08.2025 15:25 Відповісти
ну, чого ви репетуєте?
котопес єрмакумеров все розрулять!
от, тільки пристроять ******* стефанишину у рудого доні на колінці!
показати весь коментар
28.08.2025 15:25 Відповісти
От чорт! Уявив єрмака з уморовим на колінцях у Трампа... 🤮
І як тепер це "розгледіти" взад? 😂
показати весь коментар
28.08.2025 15:31 Відповісти
тримайся, друже!
може пройде, з часом.....
показати весь коментар
28.08.2025 15:36 Відповісти
А як же далекобійні "Фламінго"? Очередний мільярдний ліс, а бити по кацапах нічим? Навіщо тоді локшину вішати 73% на вуха, вони тут раділи і пісяли кип'ятком. Особисто я знав, що то понти, але як думає Боневтік Потужно-Брекхливий викручуватися від цієї брехні?
показати весь коментар
28.08.2025 15:27 Відповісти
Німеччина у Другій світовій війні запустила 3172 ракети https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=f2b4c39e3966b02c&sxsrf=AE3TifN0tZxPB5vuavMs3ZcAsgDQBPVCNQ%3A1756383934801&q=%D0%A4%D0%B0%D1%83-2&sa=X&ved=2ahUKEwig-feDwK2PAxWQgv0HHctTHSQQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfAhyF9p7D4Btz7qDsxaxam3TMtl-_602KaoU6BckFY2hJRqU-SBlk8jhf-odvmXFlEFfqp41AKKvUUx_0q9xP31_1xTTUrUHl2ifxiJGiNTDMmh5aD-ZUSM7Y6pY0RKNNoOf1QNoJ0QYgcjYHGVedB0SoaBpZZrGEHwGHDO9y1vnFM5mnOHGmJGMLYPMClCsJyDvZk_pjdgfno0izMFeXF1iRtTZZPIwCCktWZZmnF8DBGxXtMHd7ShwBis4kuzRtj0rvVxqR28fKj7KTZY1tdt&csui=3 Фау-2, які були частиною програми "Зброя відплати" (Vergeltungswaffe), разом з ракетами https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=f2b4c39e3966b02c&sxsrf=AE3TifN0tZxPB5vuavMs3ZcAsgDQBPVCNQ%3A1756383934801&q=V-1&sa=X&ved=2ahUKEwig-feDwK2PAxWQgv0HHctTHSQQxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfAhyF9p7D4Btz7qDsxaxam3TMtl-_602KaoU6BckFY2hJRqU-SBlk8jhf-odvmXFlEFfqp41AKKvUUx_0q9xP31_1xTTUrUHl2ifxiJGiNTDMmh5aD-ZUSM7Y6pY0RKNNoOf1QNoJ0QYgcjYHGVedB0SoaBpZZrGEHwGHDO9y1vnFM5mnOHGmJGMLYPMClCsJyDvZk_pjdgfno0izMFeXF1iRtTZZPIwCCktWZZmnF8DBGxXtMHd7ShwBis4kuzRtj0rvVxqR28fKj7KTZY1tdt&csui=3 V-1 та V-3. Ці ракети, зокрема Фау-2, використовувалися для ударів по містах та об'єктах у Великій Британії та Бельгії.

Детальніше про ракети Німеччини у Другій світовій війні:
показати весь коментар
28.08.2025 15:27 Відповісти
Під час цієї Другої світової війни, німецька промисловість побудувала 47931 літак, з них 3200 німецьких машин були збиті у боях. Противник Німеччини в той час втратив 8400 літаків, з яких 6800 були збиті німецькою винищувальною авіацією9.
показати весь коментар
28.08.2025 15:30 Відповісти
На момент початку війни флот мав відносно невеликий флот 57 Підводні човни. Це постійно збільшувалося до середини 1943 року, коли втрати від контрзаходів союзників почали зрівнятися з втратами нових кораблів. Під час Другої світової війни Німеччина надала флоту близько 1250 підводних човнів.

Її екіпаж був поруч 50 чоловіків, з них 4 офіцери. Вони мали 4 торпедних апарати в носовій частині і один торпедний апарат у кормі.
показати весь коментар
28.08.2025 15:32 Відповісти
Це вже якесь шапіто(
навіть не квартал 95.
Ще вчора кричали що фламінго краще томагавків...
показати весь коментар
28.08.2025 15:28 Відповісти
Як вони можуть бути кращими, якщо не вміють літати на малих висотах? Он сьогоднішні х101 так вже вміють - радари на підльотах їх не побачили. А ті 6-ти тонні дури будуть розстріляні як в тирі, кацапи на них просто потренуються. Бо н@хєра їх так багато збираються накліпати? Може, з 10 одна кудись потрапить.
показати весь коментар
28.08.2025 15:34 Відповісти
Чомусь згадались "дванадцять стільців": давай деньгі, деньгі давай (с). Так і тут: давай, давай, давай - та, бл@дь, скільки ж ви с3,14здили, що нічого свого немає? Гірше саранчі, сук@
показати весь коментар
28.08.2025 15:29 Відповісти
**** зелена, а де уже як мінімум 30 Фламінг? Кончені саботажники і імітатори української влади.....
показати весь коментар
28.08.2025 15:29 Відповісти
гроші ********, фламінго списали як використані або знищені при москальському ударі.
показати весь коментар
28.08.2025 15:33 Відповісти
Так звані "партнери" не зацікавлені ні в нашій перемозі, ні в нашій поразці. Дурна ситуація, близька до біполярного розладу. Дядько Сем з задоволенням спостерігає, як "рускій мєдвєдь" знесилюється і кровоточить, а втрати України до уваги не беруться.
показати весь коментар
28.08.2025 15:30 Відповісти
запускай зельоний відосик, гнида зельона
показати весь коментар
28.08.2025 15:32 Відповісти
Льоха, не бухай.
показати весь коментар
28.08.2025 15:33 Відповісти
Дядько Сем офіційно заявив, що його країна тепер буде просто заробляти на поставках зброї, а платитимуть за все Європа - грошима, а Україна - життями. Просто бізнес, як завжди...
показати весь коментар
28.08.2025 15:35 Відповісти
Так, це ******* гоеполітика
показати весь коментар
28.08.2025 15:47 Відповісти
Хочеться уточнень. У нас є зброя на 3000 км. Потужна мегапотужна. Сам Найвеличніший у Галактиці казав. Що саме просять такого далекобійного? До 3000 км вже все знищили чи що? Я щось не второпаю.
показати весь коментар
28.08.2025 15:31 Відповісти
По-перше, завдання Заходу - в жодному разі не дуже посваритися з РФ, просто потроху стирати її об Україну. А ви хочете їхніх ракет. Стирати й без ракет потихеньку можна, людського ресурсу в Україні для того вистачає.
показати весь коментар
28.08.2025 15:34 Відповісти
Ми вже майже "стерлись" - он зараз усі до 22-х рочків чкурнуть звідси. Та й пів-біди, що чкурнуть - вони в подяку можуть знову обрати зєрмачню. Тут вже якось не дуже хочеться, щоби ті вибори відбулись...
показати весь коментар
28.08.2025 15:41 Відповісти
Та це все навколо "випускаємо 18-22" - то більше інформаційний шум, там вже все пораховано - для "добових поставок" лишиться достатньо (рівні права та обов'язки лишаємо поза увагою, це вже навряд хтось всерйоз сприймає). Зазвичай наші сценаристи такими речами маскують щось інше, як у фокусах.
показати весь коментар
28.08.2025 15:54 Відповісти
За 6 років свого ************* лідор спромігся лише ******** пів України, про які ракети мова? Пізджьож - наше всьо!
показати весь коментар
28.08.2025 15:35 Відповісти
а де 211 ЧЕРНОГУЗІВ ???!!! от сучья зєлєнь навчились брехать людям !!! трамбіди , ганделеки удлінйонниє і прочая лєбєда !!!)))
показати весь коментар
28.08.2025 15:36 Відповісти
никто ничего не даст и самое главное, что это знают, но по привычке бомжа клянчат
показати весь коментар
28.08.2025 15:37 Відповісти
А що тепер прокукурікає старий довбень Трампидло з Білого дурдому? Дасть ***** ще 2 неділі? Єдине правильне рішення рудого ідіота - передати обіцяні 3300 бомборакети і дозволити бити ними по свинорейху.
Чи може рудий пирдун вже забув про нічний удар ***** по Києву, що забрав життя 18 цивільних українців?
показати весь коментар
28.08.2025 15:42 Відповісти
А у вас трампидло президент? Чи гундоса потолоч, яка бреше, як паршива собака, про усілякі фламінги? Може у цієї мразоти вже час спитати - ДЕ НАШІ РАКЕТИ?
показати весь коментар
28.08.2025 16:17 Відповісти
"зелений зрадник".по вказівці фсб.підняв шум про "фламінго" ,знаючи, що після цієї антиукраїнської зеленої брехні ,далекобійні ракети вже Україні хер хто буде давати.Сьогоднішній удар по Києву .вказує на те, що рашист працює разом із "зеленими зрадниками в Україні" і добре знає .що відповіді не буде через "зелену брехню" українському народові.як і всій світовій спільноті.
показати весь коментар
28.08.2025 15:42 Відповісти
А як же "фламенхо", які випускають по 1 ракеті в день і сотні "далекобійних дронів", по цехам збирання яких клоун постійно водить іноземні делегації?
показати весь коментар
28.08.2025 15:56 Відповісти
після таких заяв починаєш розуміти що анонс 200 фламінго в місяць то така ж як казав наш президент "*****" як і мільярд дерев і мільйон гігават генерації
показати весь коментар
28.08.2025 16:06 Відповісти
Своє вже за 4 роки війни слід мати, кончені ви деграданти! А у вас тільки потужний піздьож і скавуління про : "же не манс па сікс жюр!"
Геть з влади, недієздатні імбецили! Імпічмент гундосу і його шоблі!
показати весь коментар
28.08.2025 16:16 Відповісти
Так ви всім про Фламінго втіраєте. То ви вже визначіться чи нє??
показати весь коментар
28.08.2025 16:16 Відповісти
схоже фламінги були декораціями до ДН. як минулого року "випробування балістики".
ну або кацапи сьогодні знищили всі цеха де ті фламінги(макети для тренування ппо) мали будувати...
показати весь коментар
28.08.2025 16:20 Відповісти
 
 