2 235 52

Украина призывает партнеров предоставить дальнобойные средства поражения для ударов по военным объектам РФ, - МИД

Реакция МИД на массированный удар РФ по Украине

Очередной массированный обстрел Украины войсками РФ показывает, что Россия полностью пренебрегает усилиями мирового сообщества по восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Соответствующее заявление обнародовал МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Особенно циничным является игнорирование Путиным мирного процесса, инициированного Президентом США Дональдом Трампом. Путин отказывается от проведения прямой встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и демонстрирует нежелание делать реальные шаги на дипломатическом пути урегулирования. Российская Федерация снова показывает миру, что именно она остается единственной преградой на пути к миру.

Россия - это государство-террорист и мы призываем все государства и международные организации четко фиксировать этот статус", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен після удару РФ по Києву: Найсмертоносніша атака з липня. Незабаром ЄС представить 19-й пакет жорстких санкцій

Там подчеркнули, что РФ во время атаки повредила здание Представительства Европейского Союза в Украине.

"Это грубое нарушение фундаментальных принципов международного права, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и недопустимое нападение на дипломатическое учреждение. Такие действия требуют решительного осуждения и соответствующих мер со стороны всего международного сообщества.

Призываем все государства мира осудить очередной акт российского террора против Украины и целенаправленное убийство российскими войсками гражданских, особенно детей, и осуществить конкретные шаги для прекращения этих зверств", - отметили в министерстве.

Украина ожидает сильной и практической реакции от всего международного сообщества, в частности стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, которые неоднократно призывали к миру, сдержанности и прекращению огня, чтобы заставить Российскую Федерацию прекратить убийства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС викликає російського посла в Брюсселі, - Каллас

"Призываем также участников 25-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 31 августа - 1 сентября выразить свою четкую позицию относительно этого удара и показать, что они уважают принципы международного права, не терпят российскую агрессивную войну против Украины и убийства украинских детей.

Призываем партнеров безотлагательно предоставить Украине дополнительные возможности противовоздушной обороны для защиты украинского неба, средства дальнего поражения для нанесения ударов по российским военным объектам, которые агрессор использует для атак против нашего государства, дополнительные пакеты военной помощи.

Призываем усилить давление на Российскую Федерацию. Это включает введение дополнительных мощных санкций, в том числе скорейшее принятие 19-го санкционного пакета Европейского Союза, полное отключение Российской Федерации от международных финансовых систем и санкции против нефтетанкерного "теневого флота"; введение мощных тарифов, которые нанесут удар по российской военной экономике и сделают невозможным дальнейшее финансирование Россией войны; усиление персональных санкций против российского военно-политического руководства, предотвращение обхода санкций", - отметили в МИД.

Украина отмечает, что полное и безусловное прекращение огня остается наиболее эффективным шагом для успеха дипломатии на пути к миру.

Читайте також: МЗС Китаю після атаки РФ по Києву: Не повинно бути ескалації військових дій та розпалювання вогню

"Пока Москва продолжает отвечать такими ракетными обстрелами на мирные инициативы мира, только подход "мир благодаря силе" способен положить конец войне. Такая политика предусматривает поддержку Украины и дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию. Именно такой подход способен заставить Путина прекратить террор и сесть за стол переговоров для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Подчеркиваем, что для того, чтобы предотвратить повторение агрессии, необходимы действенные, юридически обязывающие и надежные гарантии безопасности для Украины.

Подчеркиваем также важность наказания агрессора, включая осуждение Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины высшего политического руководства РФ.

Восстановление уважения к международному праву, в частности Устава ООН, неотъемлемой частью чего является уважение территориальной целостности Украины в международно признанных границах, даст сигнал миру, что агрессия не вознаграждается, а наказывается", - подытожили там.

По состоянию на 15:15 известно, что в результате российского удара по Киеву погибли 18 человек, в том числе 4 ребенка.

Читайте: Пошкоджене Представництво ЄС у Києві повністю функціонує, - Єврокомісія

А десь на полонинах "трембіта" загубилась...
трембіта - це дуже високотехнологічна конструкція. Виготовляти таку складну зброю не взмозі потужні дефективні менеджери зеленсього.
зельоний понос
Потрібні студенти з картонками, щоб дали відповідь доки оманський мерзотник буде буде красти гроші з військового бюджету
А от цікаво - ці фламінги також потребують дозволу від західних "партнерів" для програмування та супроводу через супутники?
показать весь комментарий
28.08.2025 15:18 Ответить
Ось тут.
особисто моя думка, що фотки фламінго це макети, а відео пуску це ШІ
Нададуть...., коли на їхні голови почне прилітати, ,,партнери" хрінові! Скоріше б вже.....
Чонгар вам також ЄС та США розмінував ?
Чи ракетну програму поховав
Це мантра про Чонгар. Там була дуже невелика кількість протитанкових мін та жодної протипіхотної.
Коли полетить на їхні голови, наші вже будуть в могилах. Ви про це?
Все просрали потужні дефективні менеджери зеленського, годували всіх паляницями, пеклами, трембітами, 30000 далекобійних бпла, балістичними ракетами, товстими нептунами, фламінгами
і під кінец всрались. ***** нема і непередбачається.
Головне попіарились потужно!
так в цьому сенс існування росіських кротів "Козира" дєрьмака .."Буратіно" Оманська Гнида

Оманську Гниду навіть вербувати не треба - тупа мстива істота без мізків .. дєрьмак на ньому грає як Оманська Гнида на піаніно уєм
А шо Фламінгі далі фоточек не пішли?
Пішли і йдуть по 7 шт вдень. Але де? Х.з.
ну, чого ви репетуєте?
котопес єрмакумеров все розрулять!
от, тільки пристроять ******* стефанишину у рудого доні на колінці!
От чорт! Уявив єрмака з уморовим на колінцях у Трампа... 🤮
І як тепер це "розгледіти" взад? 😂
тримайся, друже!
може пройде, з часом.....
А як же далекобійні "Фламінго"? Очередний мільярдний ліс, а бити по кацапах нічим? Навіщо тоді локшину вішати 73% на вуха, вони тут раділи і пісяли кип'ятком. Особисто я знав, що то понти, але як думає Боневтік Потужно-Брекхливий викручуватися від цієї брехні?
Німеччина у Другій світовій війні запустила 3172 ракети https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=f2b4c39e3966b02c&sxsrf=AE3TifN0tZxPB5vuavMs3ZcAsgDQBPVCNQ%3A1756383934801&q=%D0%A4%D0%B0%D1%83-2&sa=X&ved=2ahUKEwig-feDwK2PAxWQgv0HHctTHSQQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfAhyF9p7D4Btz7qDsxaxam3TMtl-_602KaoU6BckFY2hJRqU-SBlk8jhf-odvmXFlEFfqp41AKKvUUx_0q9xP31_1xTTUrUHl2ifxiJGiNTDMmh5aD-ZUSM7Y6pY0RKNNoOf1QNoJ0QYgcjYHGVedB0SoaBpZZrGEHwGHDO9y1vnFM5mnOHGmJGMLYPMClCsJyDvZk_pjdgfno0izMFeXF1iRtTZZPIwCCktWZZmnF8DBGxXtMHd7ShwBis4kuzRtj0rvVxqR28fKj7KTZY1tdt&csui=3 Фау-2, які були частиною програми "Зброя відплати" (Vergeltungswaffe), разом з ракетами https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=f2b4c39e3966b02c&sxsrf=AE3TifN0tZxPB5vuavMs3ZcAsgDQBPVCNQ%3A1756383934801&q=V-1&sa=X&ved=2ahUKEwig-feDwK2PAxWQgv0HHctTHSQQxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfAhyF9p7D4Btz7qDsxaxam3TMtl-_602KaoU6BckFY2hJRqU-SBlk8jhf-odvmXFlEFfqp41AKKvUUx_0q9xP31_1xTTUrUHl2ifxiJGiNTDMmh5aD-ZUSM7Y6pY0RKNNoOf1QNoJ0QYgcjYHGVedB0SoaBpZZrGEHwGHDO9y1vnFM5mnOHGmJGMLYPMClCsJyDvZk_pjdgfno0izMFeXF1iRtTZZPIwCCktWZZmnF8DBGxXtMHd7ShwBis4kuzRtj0rvVxqR28fKj7KTZY1tdt&csui=3 V-1 та V-3. Ці ракети, зокрема Фау-2, використовувалися для ударів по містах та об'єктах у Великій Британії та Бельгії.

Детальніше про ракети Німеччини у Другій світовій війні:
Під час цієї Другої світової війни, німецька промисловість побудувала 47931 літак, з них 3200 німецьких машин були збиті у боях. Противник Німеччини в той час втратив 8400 літаків, з яких 6800 були збиті німецькою винищувальною авіацією9.
На момент початку війни флот мав відносно невеликий флот 57 Підводні човни. Це постійно збільшувалося до середини 1943 року, коли втрати від контрзаходів союзників почали зрівнятися з втратами нових кораблів. Під час Другої світової війни Німеччина надала флоту близько 1250 підводних човнів.

Її екіпаж був поруч 50 чоловіків, з них 4 офіцери. Вони мали 4 торпедних апарати в носовій частині і один торпедний апарат у кормі.
Це вже якесь шапіто(
навіть не квартал 95.
Ще вчора кричали що фламінго краще томагавків...
Як вони можуть бути кращими, якщо не вміють літати на малих висотах? Он сьогоднішні х101 так вже вміють - радари на підльотах їх не побачили. А ті 6-ти тонні дури будуть розстріляні як в тирі, кацапи на них просто потренуються. Бо н@хєра їх так багато збираються накліпати? Може, з 10 одна кудись потрапить.
немає 6 тонних дур, та ніколи не було. Це вундервафля
Чомусь згадались "дванадцять стільців": давай деньгі, деньгі давай (с). Так і тут: давай, давай, давай - та, бл@дь, скільки ж ви с3,14здили, що нічого свого немає? Гірше саранчі, сук@
**** зелена, а де уже як мінімум 30 Фламінг? Кончені саботажники і імітатори української влади.....
гроші ********, фламінго списали як використані або знищені при москальському ударі.
Так звані "партнери" не зацікавлені ні в нашій перемозі, ні в нашій поразці. Дурна ситуація, близька до біполярного розладу. Дядько Сем з задоволенням спостерігає, як "рускій мєдвєдь" знесилюється і кровоточить, а втрати України до уваги не беруться.
запускай зельоний відосик, гнида зельона
Льоха, не бухай.
Дядько Сем офіційно заявив, що його країна тепер буде просто заробляти на поставках зброї, а платитимуть за все Європа - грошима, а Україна - життями. Просто бізнес, як завжди...
Так, це ******* гоеполітика
Хочеться уточнень. У нас є зброя на 3000 км. Потужна мегапотужна. Сам Найвеличніший у Галактиці казав. Що саме просять такого далекобійного? До 3000 км вже все знищили чи що? Я щось не второпаю.
По-перше, завдання Заходу - в жодному разі не дуже посваритися з РФ, просто потроху стирати її об Україну. А ви хочете їхніх ракет. Стирати й без ракет потихеньку можна, людського ресурсу в Україні для того вистачає.
Ми вже майже "стерлись" - он зараз усі до 22-х рочків чкурнуть звідси. Та й пів-біди, що чкурнуть - вони в подяку можуть знову обрати зєрмачню. Тут вже якось не дуже хочеться, щоби ті вибори відбулись...
Та це все навколо "випускаємо 18-22" - то більше інформаційний шум, там вже все пораховано - для "добових поставок" лишиться достатньо (рівні права та обов'язки лишаємо поза увагою, це вже навряд хтось всерйоз сприймає). Зазвичай наші сценаристи такими речами маскують щось інше, як у фокусах.
За 6 років свого ************* лідор спромігся лише ******** пів України, про які ракети мова? Пізджьож - наше всьо!
а де 211 ЧЕРНОГУЗІВ ???!!! от сучья зєлєнь навчились брехать людям !!! трамбіди , ганделеки удлінйонниє і прочая лєбєда !!!)))
никто ничего не даст и самое главное, что это знают, но по привычке бомжа клянчат
А що тепер прокукурікає старий довбень Трампидло з Білого дурдому? Дасть ***** ще 2 неділі? Єдине правильне рішення рудого ідіота - передати обіцяні 3300 бомборакети і дозволити бити ними по свинорейху.
Чи може рудий пирдун вже забув про нічний удар ***** по Києву, що забрав життя 18 цивільних українців?
А у вас трампидло президент? Чи гундоса потолоч, яка бреше, як паршива собака, про усілякі фламінги? Може у цієї мразоти вже час спитати - ДЕ НАШІ РАКЕТИ?
"зелений зрадник".по вказівці фсб.підняв шум про "фламінго" ,знаючи, що після цієї антиукраїнської зеленої брехні ,далекобійні ракети вже Україні хер хто буде давати.Сьогоднішній удар по Києву .вказує на те, що рашист працює разом із "зеленими зрадниками в Україні" і добре знає .що відповіді не буде через "зелену брехню" українському народові.як і всій світовій спільноті.
А як же "фламенхо", які випускають по 1 ракеті в день і сотні "далекобійних дронів", по цехам збирання яких клоун постійно водить іноземні делегації?
після таких заяв починаєш розуміти що анонс 200 фламінго в місяць то така ж як казав наш президент "*****" як і мільярд дерев і мільйон гігават генерації
Своє вже за 4 роки війни слід мати, кончені ви деграданти! А у вас тільки потужний піздьож і скавуління про : "же не манс па сікс жюр!"
Геть з влади, недієздатні імбецили! Імпічмент гундосу і його шоблі!
Так ви всім про Фламінго втіраєте. То ви вже визначіться чи нє??
схоже фламінги були декораціями до ДН. як минулого року "випробування балістики".
ну або кацапи сьогодні знищили всі цеха де ті фламінги(макети для тренування ппо) мали будувати...
Ви або труси надіньте або галстук зніміть. Хто ж дасть Україні далекобійну зброю якщо ви щодня кричите що хочете сісти з ****** за стіл переговорів і поцілуватися з ним взасос. Може вже хватить про ваші срані переговори а пора просто вимагати щоб нам дали зброю?
