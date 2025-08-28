РУС
ЕС вызывает российского посла в Брюсселе, - Каллас

ЕС вызвал российского посла в Брюсселе после обстрела Киева

Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила о вызове посла РФ в Брюсселе после массированного обстрела Киева российскими войсками.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что разговаривала со своими коллегами из Представительства ЕС в Киеве, после того, как наше здание было повреждено российским ударом. Ваша решимость продолжать поддерживать Украину придает нам сил. Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна быть мишенью. В ответ мы вызываем российского посла в Брюсселе", - отметила она.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 15 погибших.

В результате удара РФ повреждено здание представительства ЕС.

Читайте: Каллас после атаки РФ на Киев: Россия должна прекратить убийства и начать переговоры

Придет посол пошлет На хЕр! И что дальше?
28.08.2025 13:38 Ответить
Отстрочат ему с повышенной озабоченностью - и пойдет себе довольный назад.
28.08.2025 13:40 Ответить
"И что дальше?"
"І пайдут ані сонцем паліми павтаряя €бісьановрот!"
28.08.2025 13:44 Ответить
Імпотентам з ЄС треба не викликати кегебіста під прикриттям, а відкликати свого із параші. А такзваного посла під зад на болота.
28.08.2025 13:46 Ответить
пойдет поржот
28.08.2025 13:48 Ответить
І знову йому висловлять глибоке занепокоєння і на цьому все закінчиться.
28.08.2025 13:51 Ответить
а діти що спали мирно в своїх будинках може бути ?!
28.08.2025 13:56 Ответить
європейські імпотенти,це надзвичайно потужна відповідь
