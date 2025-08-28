ЕС вызывает российского посла в Брюсселе, - Каллас

Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила о вызове посла РФ в Брюсселе после массированного обстрела Киева российскими войсками.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что разговаривала со своими коллегами из Представительства ЕС в Киеве, после того, как наше здание было повреждено российским ударом. Ваша решимость продолжать поддерживать Украину придает нам сил. Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна быть мишенью. В ответ мы вызываем российского посла в Брюсселе", - отметила она.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 15 погибших.

В результате удара РФ повреждено здание представительства ЕС.

