РУС
Новости Обстрелы Киева
МИД Китая после атаки РФ по Киеву: Не должно быть эскалации военных действий и разжигания огня

Представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал все стороны конфликта в Украине не разжигать войну и создать условия для политического урегулирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

По словам представителя китайского МИД, важно не распространять конфликт за пределы поля боя, не усиливать эскалацию боевых действий и не разжигать огонь.

"Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, а также работать над содействием политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин в прошлую пятницу.

Несмотря на поддержку России, Пекин ранее выражал готовность способствовать прекращению войны и поддерживать политическое урегулирование кризиса.

Топ комментарии
+6
А щоб вас там 20 балів цунамі накрило. Може дзякунь і дзявкати не буде.
28.08.2025 14:49 Ответить
+4
Автовідповідач сказав.
28.08.2025 14:46 Ответить
+4
Так прикидаєтися дурниками "ми за мир" саме завдяки вам рашиські чорти ведуть цю криваву війну саме на Китай припадає 40 % товарообороту ,це понад 50 % імпорту нафти і понад 70% комплектуючих для рашиських ракет і шахедів тому невинні жертви і на вашій совісті .
28.08.2025 15:03 Ответить
ШІ
28.08.2025 14:54 Ответить
То я розумію, ми повинні втертися і у відповідь "вогонь не розпалювати"?
28.08.2025 14:53 Ответить
Закликаю речника МЗС КНР Ґо Цзякуна запитати в гуглі, хто розпочав війну і продовжує атакувати.
Людині з наявністю навіть мінімального рівню інтелекту буде достатньо такої інформації, щоб зробити правильні висновки і більше не балаболити маячню.
28.08.2025 15:05 Ответить
То що сказати хотіли?
28.08.2025 15:22 Ответить
Ой бл*дь, йдіть нах*й!
28.08.2025 15:28 Ответить
Лицемерные гады китайцы, дали разрешение Путину дальше вести войну, пока были переговоры с китаем ударов по Украине не было
28.08.2025 15:52 Ответить
МЗС КНР досі спить з 24.02.22 та 'не помічає', що ця сама ескалація йде повним ходом вже 3,5 року, з боку РФ? Дуже хочеться нарешті побачити справжню та принаймні симетричну ескалацію і зі сторони України!
28.08.2025 16:10 Ответить
Не повинно. Красиво сказали. Ну сталося. І що?
28.08.2025 16:24 Ответить
Китай делает вид что миролюбит а мы делаем вид что верим
28.08.2025 16:47 Ответить
 
 