МИД Китая после атаки РФ по Киеву: Не должно быть эскалации военных действий и разжигания огня

Представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал все стороны конфликта в Украине не разжигать войну и создать условия для политического урегулирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

По словам представителя китайского МИД, важно не распространять конфликт за пределы поля боя, не усиливать эскалацию боевых действий и не разжигать огонь.

"Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, а также работать над содействием политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин в прошлую пятницу.

Несмотря на поддержку России, Пекин ранее выражал готовность способствовать прекращению войны и поддерживать политическое урегулирование кризиса.

