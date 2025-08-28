УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10446 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
1 716 12

МЗС Китаю після атаки РФ по Києву: Не повинно бути ескалації воєнних дій та розпалювання вогню

китай

Речник МЗС КНР Ґо Цзякунь закликав усі сторони конфлікту в Україні не розпалювати війну та створити умови для політичного врегулювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

За словами представника китайського МЗС, важливо не поширювати конфлікт за межі поля бою, не посилювати ескалацію бойових дій та не розпалювати вогонь. 

"Ми вважаємо, що всі сторони повинні дотримуватися спільної, всеохоплюючої, заснованої на співпраці та сталої концепції безпеки, а також працювати над сприянням політичному врегулюванню кризи в Україні", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін минулої п'яниці.

Попри підтримку Росії, Пекін раніше висловлював готовність сприяти припиненню війни та підтримувати політичне врегулювання кризи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія обстріляла медзаклад у Херсоні: поранено двох людей

Автор: 

Київ (20059) Китай (4841) обстріл (30522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Автовідповідач сказав.
показати весь коментар
28.08.2025 14:46 Відповісти
+4
А щоб вас там 20 балів цунамі накрило. Може дзякунь і дзявкати не буде.
показати весь коментар
28.08.2025 14:49 Відповісти
+3
ШІ
показати весь коментар
28.08.2025 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Автовідповідач сказав.
показати весь коментар
28.08.2025 14:46 Відповісти
ШІ
показати весь коментар
28.08.2025 14:54 Відповісти
А щоб вас там 20 балів цунамі накрило. Може дзякунь і дзявкати не буде.
показати весь коментар
28.08.2025 14:49 Відповісти
То я розумію, ми повинні втертися і у відповідь "вогонь не розпалювати"?
показати весь коментар
28.08.2025 14:53 Відповісти
Так прикидаєтися дурниками "ми за мир" саме завдяки вам рашиські чорти ведуть цю криваву війну саме на Китай припадає 40 % товарообороту ,це понад 50 % імпорту нафти і понад 70% комплектуючих для рашиських ракет і шахедів тому невинні жертви і на вашій совісті .
показати весь коментар
28.08.2025 15:03 Відповісти
Закликаю речника МЗС КНР Ґо Цзякуна запитати в гуглі, хто розпочав війну і продовжує атакувати.
Людині з наявністю навіть мінімального рівню інтелекту буде достатньо такої інформації, щоб зробити правильні висновки і більше не балаболити маячню.
показати весь коментар
28.08.2025 15:05 Відповісти
То що сказати хотіли?
показати весь коментар
28.08.2025 15:22 Відповісти
Ой бл*дь, йдіть нах*й!
показати весь коментар
28.08.2025 15:28 Відповісти
Лицемерные гады китайцы, дали разрешение Путину дальше вести войну, пока были переговоры с китаем ударов по Украине не было
показати весь коментар
28.08.2025 15:52 Відповісти
МЗС КНР досі спить з 24.02.22 та 'не помічає', що ця сама ескалація йде повним ходом вже 3,5 року, з боку РФ? Дуже хочеться нарешті побачити справжню та принаймні симетричну ескалацію і зі сторони України!
показати весь коментар
28.08.2025 16:10 Відповісти
Не повинно. Красиво сказали. Ну сталося. І що?
показати весь коментар
28.08.2025 16:24 Відповісти
Китай делает вид что миролюбит а мы делаем вид что верим
показати весь коментар
28.08.2025 16:47 Відповісти
 
 