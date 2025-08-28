МЗС Китаю після атаки РФ по Києву: Не повинно бути ескалації воєнних дій та розпалювання вогню
Речник МЗС КНР Ґо Цзякунь закликав усі сторони конфлікту в Україні не розпалювати війну та створити умови для політичного врегулювання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.
За словами представника китайського МЗС, важливо не поширювати конфлікт за межі поля бою, не посилювати ескалацію бойових дій та не розпалювати вогонь.
"Ми вважаємо, що всі сторони повинні дотримуватися спільної, всеохоплюючої, заснованої на співпраці та сталої концепції безпеки, а також працювати над сприянням політичному врегулюванню кризи в Україні", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін минулої п'яниці.
Попри підтримку Росії, Пекін раніше висловлював готовність сприяти припиненню війни та підтримувати політичне врегулювання кризи.
