Росія обстріляла медзаклад у Херсоні: загинула дівчина, поранено працівника (оновлено)
Російські військові вранці 28 серпня обстріляли з артилерії медичний заклад у Херсоні.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок атаки тяжкі поранення дістала 25-річна дівчина - медики наразі проводять їй операцію. Також травмованим став 69-річний працівник закладу охорони здоров’я, він лікуватиметься амбулаторно.
"Близько 11:30 російські військові обстріляли один із медзакладів Херсону", - йдеться у повідомленні ОВА.
Згодом стало відомо, що 25-річна херсонка померла у лікарні.
"Медики до останнього боролися за життя постраждалої. Але поранення виявилися надто важкими", - зазначив глава ОВА.
Чингізідів вже немає, але на нещастя людства є московити, які засвоїли їх науку - вбивати всіх - хто не зможе захиститися, тоді нібито інші їх боятимуться.