Росія обстріляла медзаклад у Херсоні: загинула дівчина, поранено працівника (оновлено)

Російські військові вранці 28 серпня обстріляли з артилерії медичний заклад у Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок атаки тяжкі поранення дістала 25-річна дівчина - медики наразі проводять їй операцію. Також травмованим став 69-річний працівник закладу охорони здоров’я, він лікуватиметься амбулаторно.

"Близько 11:30 російські військові обстріляли один із медзакладів Херсону", - йдеться у повідомленні ОВА.

Згодом стало відомо, що 25-річна херсонка померла у лікарні.

"Медики до останнього боролися за життя постраждалої. Але поранення виявилися надто важкими", - зазначив глава ОВА.

