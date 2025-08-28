Россия обстреляла медучреждение в Херсоне: погибла девушка, ранен работник (обновлено)

Российские военные утром 28 августа обстреляли из артиллерии медицинское учреждение в Херсоне.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки тяжелые ранения получила 25-летняя девушка - медики сейчас проводят ей операцию. Также травмирован 69-летний работник учреждения здравоохранения, он будет лечиться амбулаторно.

"Около 11:30 российские военные обстреляли одно из медучреждений Херсона", - говорится в сообщении ОВА.

Впоследствии стало известно, что 25-летняя херсонка умерла в больнице.

"Медики до последнего боролись за жизнь пострадавшей. Но ранения оказались слишком тяжелыми", – отметил глава ОВА.

