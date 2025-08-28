РУС
Новости Обстрелы Херсона
908 6

Россия обстреляла медучреждение в Херсоне: погибла девушка, ранен работник (обновлено)

В Херсонской области захватчики атаковали дроном автомобиль скорой помощи

Российские военные утром 28 августа обстреляли из артиллерии медицинское учреждение в Херсоне.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки тяжелые ранения получила 25-летняя девушка - медики сейчас проводят ей операцию. Также травмирован 69-летний работник учреждения здравоохранения, он будет лечиться амбулаторно.

"Около 11:30 российские военные обстреляли одно из медучреждений Херсона", - говорится в сообщении ОВА.

Впоследствии стало известно, что 25-летняя херсонка умерла в больнице.

"Медики до последнего боролись за жизнь пострадавшей. Но ранения оказались слишком тяжелыми", – отметил глава ОВА.

Враг массированно атаковал Киев: 16 погибших, среди них четверо детей (обновлено)

Автор: 

медицина (2540) обстрел (29195) Херсон (3038) Херсонская область (5150) Херсонский район (539)
Допоки останній рузкій не зникне з планети - це війна буде. І хай віткоф пісяє в вуха своїй бабці та тому світі про гарантії і рузкіе хочуть миру і всю дурню
28.08.2025 16:24 Ответить
А якби не розмінували Чонгар і не відвели ЗСУ, то коли б ворог дійшов до Херсону? Нікому за це не соромно? Царство Небесне загиблій і співчуття рідним.
28.08.2025 16:28 Ответить
Если б там был генерал Марченко не перебрались бы через Днепр!!
+ сама Херсонщина это сеть каналов, они тоже немного могут задержать колонны, если мосты убрать. И возле Олешек есть еще мост, сейчас это руины вместо городка.
Всё сдавалось как на параде!! Есть жур.расследования, КОГО назначали в руководители сбу Херсона и так называемое сбу по крыму ( странная контора в г.Херсоне)
28.08.2025 17:40 Ответить
Кацапи - нелюди, хвора субстанція на 99,9%, якщо на 0,1% комусь пощастило з них одужати, той повинен жахатися від того, що чинили московити від часів своїх господарів Чингізідів.
Чингізідів вже немає, але на нещастя людства є московити, які засвоїли їх науку - вбивати всіх - хто не зможе захиститися, тоді нібито інші їх боятимуться.
28.08.2025 16:39 Ответить
Варварська орда не припиняє геноцид проти мирного населення ,бодай ви всі виздихали рашиські виродки.
28.08.2025 16:42 Ответить
28.08.2025 17:00 Ответить
 
 