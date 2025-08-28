908 6
Россия обстреляла медучреждение в Херсоне: погибла девушка, ранен работник (обновлено)
Российские военные утром 28 августа обстреляли из артиллерии медицинское учреждение в Херсоне.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки тяжелые ранения получила 25-летняя девушка - медики сейчас проводят ей операцию. Также травмирован 69-летний работник учреждения здравоохранения, он будет лечиться амбулаторно.
"Около 11:30 российские военные обстреляли одно из медучреждений Херсона", - говорится в сообщении ОВА.
Впоследствии стало известно, что 25-летняя херсонка умерла в больнице.
"Медики до последнего боролись за жизнь пострадавшей. Но ранения оказались слишком тяжелыми", – отметил глава ОВА.
+ сама Херсонщина это сеть каналов, они тоже немного могут задержать колонны, если мосты убрать. И возле Олешек есть еще мост, сейчас это руины вместо городка.
Всё сдавалось как на параде!! Есть жур.расследования, КОГО назначали в руководители сбу Херсона и так называемое сбу по крыму ( странная контора в г.Херсоне)
Чингізідів вже немає, але на нещастя людства є московити, які засвоїли їх науку - вбивати всіх - хто не зможе захиститися, тоді нібито інші їх боятимуться.