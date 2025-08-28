Масований удар по Києву - це справжня відповідь Москви на мирні зусилля, - посол ЄС Матернова

Посол ЄС Катаріна Матернова прокоментувала масований удар по Києву в ніч на 28 серпня, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено будівлю представництва Євросоюзу.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Мир" Росії минулої ночі: масовий удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато зруйнованих будівель. Делегація ЄС зазнала серйозних пошкоджень від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля", - зазначила дипломат.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

