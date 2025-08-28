УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10414 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
1 106 6

Масований удар по Києву - це справжня відповідь Москви на мирні зусилля, - посол ЄС Матернова

Посол ЄС Матернова відреагували на масований удар по Києву 28 серпня

Посол ЄС Катаріна Матернова прокоментувала масований удар по Києву в ніч на 28 серпня, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено будівлю представництва Євросоюзу.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Мир" Росії минулої ночі: масовий удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато зруйнованих будівель. Делегація ЄС зазнала серйозних пошкоджень від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля", - зазначила дипломат.

Посол ЄС Матернова відреагували на масований удар по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Читайте: Зеленський про нічну атаку РФ: Чекаємо на реакцію Китаю та Угорщини. Час для нових санкцій. ВIДЕО

Автор: 

Київ (20059) обстріл (30522) Євросоюз (14032) Матернова Катаріна (98)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Імпотенти кричать голосніше за всіх
показати весь коментар
28.08.2025 10:08 Відповісти
Потужно! Чекаємо на ****** озабочєнность від наших омериканьських партньорів
показати весь коментар
28.08.2025 10:10 Відповісти
Треба попросить макрона щоб він попросив мелоні попросити чубчика щось зробити.
Ну нє - то нє, вибачте що турбували, бальодья гарний хлопець
показати весь коментар
28.08.2025 10:21 Відповісти
Із бункеру напевне не вилазить. Або дуже рідко, рідко.
показати весь коментар
28.08.2025 10:12 Відповісти
Трамп буде даже незадоволеним!!!
показати весь коментар
28.08.2025 10:26 Відповісти
Масований удар по Києву - це справжня відповідь Москви на мирні зусилля, - посол ЄС Матернова...ЛИЦЕМІРНІ НЕГІДНИКИ І АФЕРИСТИ.Не варто в такий спосіб ПРИКРИВАТИ ДОЗВІЛ РАШИСТУ США.ЄС І НАТО НА ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ
показати весь коментар
28.08.2025 10:27 Відповісти
 
 