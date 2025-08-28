1 106 6
Масований удар по Києву - це справжня відповідь Москви на мирні зусилля, - посол ЄС Матернова
Посол ЄС Катаріна Матернова прокоментувала масований удар по Києву в ніч на 28 серпня, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено будівлю представництва Євросоюзу.
Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Мир" Росії минулої ночі: масовий удар по Києву з використанням дронів і балістичних ракет. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато зруйнованих будівель. Делегація ЄС зазнала серйозних пошкоджень від ударної хвилі. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля", - зазначила дипломат.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну нє - то нє, вибачте що турбували, бальодья гарний хлопець