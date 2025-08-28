Поврежденное представительство ЕС в Киеве полностью функционирует, - Еврокомиссия

Представительство Европейского Союза в Украине будет продолжать полноценно свою работу, несмотря на серьезные повреждения офиса из-за ночного российского массированного удара по Киеву.

Об этом заявили пресс-секретари Европейской Комиссии на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Представительство полностью функционирует и остается открытым", - сказала пресс-секретарь Анитта Хиппер.

"Это лишь одна из многих атак, которые мы видели в других регионах Украины только за последние несколько часов, и они абсолютно неприемлемы. Они никоим образом не изменят решимости Европейского Союза поддерживать Украину. Наша поддержка Украины, как всегда, непоколебима, и угрозы России, в частности ударами по нашим объектам, ничего не изменят в нашей преданности поддержке Украины", - отметила пресс-секретарь Арианна Подеста.

В свою очередь, Европейская Комиссия "будет работать над тем, чтобы предоставить нашим сотрудникам всю необходимую поддержку для выполнения своих функций".

Также она отметила, что нужно спросить Россию, какой была цель удара по Представительству ЕС в Украине.

Подеста добавила, что Россия продолжает убивать гражданских жителей.

Остается непонятным, сколько времени понадобится для восстановления поврежденного офиса, отметила пресс-секретарь.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.

В результате российского удара по Киеву в ночь на 28 августа повреждено здание представительства Европейского Союза.