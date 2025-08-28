Ворог завдав масованого удару по Київщині ракети й дрони вдарили по цивільних об’єктах (оновлено). ФОТО

У ніч на 28 серпня Київщина зазнала масованої повітряної атаки — росіяни застосували дрони, крилаті й балістичні ракети. Є постраждалі та пошкоджені житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"У Фастівському районі чоловік 33 років попередньо дістав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки фіксуються у двох районах регіону

У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру.

"У Требухові пошкоджено близько 5 приватних садиб та господарських споруд.

Зараз встановлюємо обсяги руйнації, власникам буде надано всю необхідну допомогу, - повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

