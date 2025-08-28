УКР
Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
6 448 13

Ворог завдав масованого удару по Київщині ракети й дрони вдарили по цивільних об’єктах (оновлено). ФОТО

У ніч на 28 серпня Київщина зазнала масованої повітряної атаки — росіяни застосували дрони, крилаті й балістичні ракети. Є постраждалі та пошкоджені житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

Фастівському районі чоловік 33 років попередньо дістав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки фіксуються у двох районах регіону

У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру.

Требухові пошкоджено близько 5 приватних садиб та господарських споруд.

Зараз встановлюємо обсяги руйнації, власникам буде надано всю необхідну допомогу, - повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київ: четверо загиблих, серед них дитина (оновлено)

Требухів
Автор: 

Київська область обстріл Броварський район Фастівський район Требухів
4 рік війни, а блазень і надалі крім казок ні на що не спроможний....пздц...
28.08.2025 06:55 Відповісти
Пуйло продовжує вбивати, знаючи що нічого йому не буде, так як великий і страшний Трамп насправді виявився великим ніщо
28.08.2025 07:20 Відповісти
28.08.2025 07:47 Відповісти
Не волнуйтесь, Зеленский и Ермак уже готовят Потужну ответку по НПЗ! Вот это кацапы обусрутся и сразу же руки вверх поднимут!
28.08.2025 06:52 Відповісти
28.08.2025 06:55 Відповісти
28.08.2025 07:47 Відповісти
Рецидивів-ухилянт, виконує завдання за Оманськими вказівками!!
Тому він, і опікується за свої гроші, які з міндічем (8млрд дол), вивів за КОРДОН!! Доречі ціла урядова КОМАНДА, відмазує міндіча з грошима, за кордоном!! «Борець за грошові знаки» …., а не за Українців та Україну!!
28.08.2025 08:47 Відповісти
Бінго....на коліна і 3 рази ку перед клованом...
28.08.2025 07:57 Відповісти
РуZZКий мир атакує Киів - МАТЬ ГОРОДОВ РУСЬКИХ
тобто руZZКий мир - це Орда золота , а не словяне ( СЛОвения, СЛОвакія)
цікавий материал про орду :
Ось ЧОМУ нам БРЕХАЛИ з дитинства! НЕЗРУЧНІ питання до російської історії | Алфьоров

https://youtu.be/Po19XKwoCAU?si=c2S0F7aGdL-MdqR4
28.08.2025 06:58 Відповісти
28.08.2025 07:20 Відповісти
проспіться ніч вже 28 серпня
28.08.2025 07:44 Відповісти
трампон андон де санкції придурк?
28.08.2025 07:46 Відповісти
Трамп активно хоч завуальовано - під димову завісу риторики... - але активно-настійливо заохочує "Путіна до принуждению Украины к миру" на умовах Кремля
28.08.2025 07:54 Відповісти
Саме цей терор і на совісті трампа який заграє з терористом і атакують мирне населення ,а не елітне житло в Кончі заспі чи Козині.
28.08.2025 08:25 Відповісти
этот террор(после русни) на совести (которой у него НЕТ и никогда не было ) ЗЕ-плесени
28.08.2025 09:27 Відповісти
 
 