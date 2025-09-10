РФ ударила по гражданским промышленным объектам в Винницкой области: ранен человек, повреждены 30 домов (обновлено)
Утром 10 сентября 2025 года войска РФ атаковали ракетами территорию Винницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОГА.
Как отмечается, есть попадания в гражданские промышленные объекты.
По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала.
"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Детали позже", - добавили в ОВА.
Обновленная информация
Как впоследствии стало известно, пожарные работают над локализацией пожара. Задействован 81 человек личного состава и 24 единицы техники.
"Есть 1 пострадавший. Он доставлен в больницу - состояние стабильное", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, также в области повреждено около 30 жилых домов. Выбиты окна, повреждены кровли и придомовые территории.
"В общей сложности в воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет", - резюмировала заместитель председателя ОВА Наталья Заболотная.
Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Также известно, что сильные взрывы были слышны в Житомире.
