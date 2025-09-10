РУС
РФ ударила по гражданским промышленным объектам в Винницкой области: ранен человек, повреждены 30 домов (обновлено)

Удар по Винницкой области

Утром 10 сентября 2025 года войска РФ атаковали ракетами территорию Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Винницкой ОГА.

Как отмечается, есть попадания в гражданские промышленные объекты.

По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по железной дороге: поврежден поезд Интерсити, поезда курсируют с опозданиями (обновлено)

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Детали позже", - добавили в ОВА.

Обновленная информация

Как впоследствии стало известно, пожарные работают над локализацией пожара. Задействован 81 человек личного состава и 24 единицы техники.

"Есть 1 пострадавший. Он доставлен в больницу - состояние стабильное", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, также в области повреждено около 30 жилых домов. Выбиты окна, повреждены кровли и придомовые территории.

"В общей сложности в воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БПЛА и 11 крылатых ракет", - резюмировала заместитель председателя ОВА Наталья Заболотная.

Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Также известно, что сильные взрывы были слышны в Житомире.

О 6..00 Чула
показать весь комментарий
10.09.2025 07:14 Ответить
Zелена мразота де удари у відповідь по Москве?
показать весь комментарий
10.09.2025 07:20 Ответить
Ти думаєш що вона тебе тут прочитає ?
показать весь комментарий
10.09.2025 07:39 Ответить
Воно ні, а ось ті хто моніторить його рейтінг так.
показать весь комментарий
10.09.2025 07:44 Ответить
А чим вони вдарять, мультиком про ''Фламінго''? Той мультик може бути тільки маленькі мізки наріду 73%. Асфальт, в який мудрий наріт із Найпотужнішим закатали всі наші гроші і час?
показать весь комментарий
10.09.2025 08:02 Ответить
Які в дупу цивільні промислові об'єкти промисловості???? Я розумію, що то за цивільні об'єкти. Перший раз вони трохи промахнулись по тому цивільному об'єкту промисловості і попали в польський барлінек та завод холодильників. У вас був час це все передбачити, але видно не судилось. Харе вже *******.
показать весь комментарий
10.09.2025 07:26 Ответить
Ми досі просимо ппо, 4 роки війни.
показать весь комментарий
10.09.2025 08:20 Ответить
У відповідь ЛІДОР ввечері запиляє Потужний Відосик , а Мацква ... та що Мацква - Мацква може спати спокійно!
показать весь комментарий
10.09.2025 08:30 Ответить
А що дасть удар по Москві? ***** стурбується долею черні? Йому глибоко насрати на чернь, він їх сотнями тисяч жене на забій. Можливо, чернь бунтуватиме? Смішно. Чернь мовчки буде дохнути за Сраліна Путлера. А я знаю: Альджазіра та Центральне телебачення Китаю знімуть і покажуть вже своїй черні численні репортажі про "хлопчиків у трусиках" убитих київською хунтою та і все...
показать весь комментарий
10.09.2025 08:55 Ответить
 
 