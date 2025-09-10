Войска РФ нанесли ракетные удары по Житомирской области: погиб человек, повреждены предприятия и дома. ФОТО

Сегодня, 10 сентября 2025 года, во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения.

"Повреждениям подверглись несколько гражданских предприятий и частные дома. Продолжается ликвидация последствий", - уточнил глава области.

Фото: Житомирская ОГА

Фото: Житомирская ОВА

Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Также известно, что сильные взрывы были слышны в Житомире.

Кроме того, отмечалось, что РФ ударила по гражданским промышленным объектам в Винницкой области. Львов также находился под ударом РФ.

По Луцку ударили вражеские дроны, там обошлось без серьезных разрушений.