Враг атаковал Львов ракетами и дронами: обошлось без пострадавших

Ночью 10 сентября 2025 года враг атаковал Львов боевыми беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, жертв или пострадавших нет.

"Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО!", - отметил Козицкий.

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Львов: обошлось без жертв, частично разрушен склад (обновлено). ФОТО

Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Также известно, что сильные взрывы были слышны в Житомире.

Кроме того, отмечалось, что РФ ударила по гражданским промышленным объектам в Винницкой области.