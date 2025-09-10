Враг атаковал Львов ракетами и дронами: обошлось без пострадавших
Ночью 10 сентября 2025 года враг атаковал Львов боевыми беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, жертв или пострадавших нет.
"Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО!", - отметил Козицкий.
Больше информации на данный момент не известно.
Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Также известно, что сильные взрывы были слышны в Житомире.
Кроме того, отмечалось, что РФ ударила по гражданским промышленным объектам в Винницкой области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль