Дроны атаковали Львов: обошлось без жертв, частично разрушен состав (обновлено). ФОТО

В ночь на среду, 3 сентября 2025 года, враг атаковал Львов боевыми беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОГА Максим Козицкий

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

"Спасибо за работу воинам ПВО", - уточнил Козицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года Украина нуждается в 6 млрд долл. на беспилотное вооружение, - Шмыгаль

Как позже уточнил мэр Львова Андрей Садовый, этой ночью враг запустил в направлении Львова около 15 беспилотников.

"К счастью, никто не пострадал. Частично разрушено одно из складских помещений, пожар уже ликвидирован. Районные администрации дополнительно обследуют город", - говорится в сообщении.

Джерело: Андрій Садовий / Фейсбук

Напомним, под ударом также находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома