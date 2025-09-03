Дроны атаковали Львов: обошлось без жертв, частично разрушен состав (обновлено). ФОТО
В ночь на среду, 3 сентября 2025 года, враг атаковал Львов боевыми беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОГА Максим Козицкий
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
"Спасибо за работу воинам ПВО", - уточнил Козицкий.
Как позже уточнил мэр Львова Андрей Садовый, этой ночью враг запустил в направлении Львова около 15 беспилотников.
"К счастью, никто не пострадал. Частично разрушено одно из складских помещений, пожар уже ликвидирован. Районные администрации дополнительно обследуют город", - говорится в сообщении.
Напомним, под ударом также находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома
