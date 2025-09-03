Рашисти атакували дронами Луцьк: спалахнули пожежі

Сьогодні, 3 вересня, ворог вчергове атакував Луцьку громаду, використовуючи значну кількість БпЛА.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, потерпілих та загиблих немає.

"З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль", - зауважив він.

Також читайте: Ворог атакував Луцьк та область безпілотниками та ракетою, постраждала жінка. ФОТО

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.