Рашисти атакували дронами Луцьк: спалахнули пожежі
Сьогодні, 3 вересня, ворог вчергове атакував Луцьку громаду, використовуючи значну кількість БпЛА.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, потерпілих та загиблих немає.
"З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль", - зауважив він.
Більше подробиць на цю хвилину не відомо.
Дякуємо, Захисникам України за їх щоденну важку роботу 24/7!!!
Борімося з московитами, за своє право жити на нашій, Богом даній землі!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!