УКР
Новини
2 076 5

Рашисти атакували дронами Луцьк: спалахнули пожежі

шахед над Луцьком

Сьогодні, 3 вересня, ворог вчергове атакував Луцьку громаду, використовуючи значну кількість БпЛА.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, потерпілих та загиблих немає.

"З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль", - зауважив він.

Також читайте: Ворог атакував Луцьк та область безпілотниками та ракетою, постраждала жінка. ФОТО

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Автор: 

Луцьк (436) дрони (5412) Волинська область (904) Луцький район (25)
Ну, то ясно, що горів гараж. Мені не ясно, як ця х-ня пролетіла 1000 км і її не грохнули.
03.09.2025 07:18 Відповісти
Далеко не всі дрони можна збити банкою огірків, лежачи на дивані.
03.09.2025 07:30 Відповісти
Долетіло до Луцька далеко не все. У Рівному всю ніч було гучно, поблизу міста було щонайменше 3 чітких збиття.
03.09.2025 07:23 Відповісти
Те ж в Луцьку.
03.09.2025 08:13 Відповісти
«Мудрили СРАТЬєхі», дуже схвильовані, смердять і гадять у мережі!!
Дякуємо, Захисникам України за їх щоденну важку роботу 24/7!!!
Борімося з московитами, за своє право жити на нашій, Богом даній землі!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
03.09.2025 09:29 Відповісти
 
 