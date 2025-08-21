Ворог атакував Луцьк та область безпілотниками та ракетою, постраждала жінка. ФОТО

Росіяни протягом ночі та вранці завдали комбінованого удару по Луцьку та Волинській області. Усього було 12 ворожих цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Рудницький.

"Наслідки уточнюються та, на щастя, інформації про загиблих та потерпілих немає. Є незначні руйнування будівель. На місцях вже працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Згодом у ДСНС Волинської області повідомили, що внаслідок атаки постраждала 48-річна жінка.

"У Луцьку під час ранкової ворожої атаки уламками скла була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала отримала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що потерпіла є матір’ю рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі.

