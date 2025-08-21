РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13879 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Волыни
852 0

Враг атаковал Луцк и область беспилотниками и ракетами, пострадала женщина. ФОТО

Россияне в течение ночи и утром нанесли комбинированный удар по Луцку и Волынской области. Всего было 12 вражеских целей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Рудницкий.

"Последствия уточняются и, к счастью, информации о погибших и пострадавших нет. Есть незначительные разрушения зданий. На местах уже работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Впоследствии в ГСЧС Волынской области сообщили, что в результате атаки пострадала 48-летняя женщина.

"В Луцке во время утренней вражеской атаки осколками стекла была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

Известно, что потерпевшая является матерью спасателя, который именно в этот день нес службу в областном центре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Ривно и Луцке: атака "шахедов"

Обстрел Луцка
Обстрел Луцка
Обстрел Луцка

Автор: 

Луцк (601) обстрел (29099) Волынская область (1031) Луцкий район (20)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 