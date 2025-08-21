РУС
Взрывы прогремели в Ривном и Луцке: атака "шахедов"

Взрывы в Ровно и Луцке Что известно об атаке шахидов

В Ривном и Луцке прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

Воздушные силы предупредили о движении вражеских БпЛА в направлении г. Луцк.

А также о БпЛА на Ривненщине курсом на запад.

+ 5000$ до вартості квартири
21.08.2025 08:54 Ответить
хм.. та ще може бути так, що ті квартири і безплатно не захочуть брати...
21.08.2025 09:59 Ответить
Рівне та Луцьк атакують з бульбостану? Чи шахеж всю країну пролітає?
21.08.2025 10:53 Ответить
 
 