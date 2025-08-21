Взрывы прогремели в Ривном и Луцке: атака "шахедов"
В Ривном и Луцке прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.
Воздушные силы предупредили о движении вражеских БпЛА в направлении г. Луцк.
А также о БпЛА на Ривненщине курсом на запад.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Миклухо Маклай #610076
показать весь комментарий21.08.2025 08:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Rino Rino
показать весь комментарий21.08.2025 09:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Михаил Макаренко #494225
показать весь комментарий21.08.2025 10:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль