Взрывы прогремели в Ривном и Луцке: атака "шахедов"

В Ривном и Луцке прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

Воздушные силы предупредили о движении вражеских БпЛА в направлении г. Луцк.

А также о БпЛА на Ривненщине курсом на запад.

