УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14332 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Рівненщини Обстріли Волині
1 579 1

Вибухи пролунали у Рівному та Луцьку: атака "шахедів"

Вибухи у Рівному та Луцьку Що відомо про атаку шахедів

У Рівному та Луцьку пролунали вибухи. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Повітряні сили попередили про рух ворожих БпЛА у напрямку м. Луцьк.

А також про БпЛА на Рівненщині  курсом на захід.

Читайте: Після роботи на рашистів намагався мобілізуватися до ЗСУ: на Рівненщині затримано зрадника, - СБУ. ФОТО

Автор: 

вибух (4591) Луцьк (434) Рівне (579) Волинська область (901) Рівненська область (1215) Луцький район (22) Рівненський район (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+ 5000$ до вартості квартири
показати весь коментар
21.08.2025 08:54 Відповісти
 
 