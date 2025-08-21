Вибухи пролунали у Рівному та Луцьку: атака "шахедів"

У Рівному та Луцьку пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Повітряні сили попередили про рух ворожих БпЛА у напрямку м. Луцьк.

А також про БпЛА на Рівненщині курсом на захід.

