Після роботи на рашистів намагався мобілізуватися до ЗСУ: на Рівненщині затримано зрадника, - СБУ. ФОТО

У Рівненській області СБУ та Нацполіція за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрили зрадник з окупаційного "мвс рф у Запорізькій області".

Як зазначається, чоловік приїхав до родичів у західну область для вирішення сімейних справ. Одночасно він мобілізувався до лав ЗСУ, сподіваючись уникнути правосуддя за роботу на окупантів.

Встановлено, що зловмисником виявився мешканець Михайлівського району Запорізької області, який після захоплення громади пішов на співпрацю з ворогом. Тоді він вступив до місцевого "райвідділу мвс рф", де його призначили "патрульним". Після зарахування до окупаційної установи чоловік отримав зброю, формений одяг та "посвідчення" російського зразка.

Повідомляється, що перебуваючи на "посаді", зловмисник виконував завдання Кремля, спрямовані на переслідування учасників руху опору в регіоні. Також він був "уповноважений" перевіряти підприємців. Тим, хто відмовлявся працювати за російським "законодавством", – погрожував ув’язненням до окупаційного райвідділку.

У СБУ розповіли, що в липні цього року зрадник виїхав на підконтрольну Україні територію як переселенець, а потім звернувся до одного із місцевих ТЦК. Там він подав про себе недостовірні відомості, щоб уникнути викриття у співпраці з агресором.

Правоохоронці поетапно задокументували його злочини і затримали у шпиталі, де він сподівався "залягти на дно" під виглядом лікування.

Йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.