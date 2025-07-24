Прикордонник з Сумщини "зливав дані" про розташування підрозділів ЗСУ ворогу, - ДБР

Глухівський міськрайонний суд Сумської області за матеріалами ДБР визнав винним прикордонника з Сумщини, який зливав інформацію про розташування військових підрозділів та продавав боєприпаси. Його засуджено на 5 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

У ході досудового розслідування слідчі ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою встановили, що фігурант запропонував іншим особам сприяння у переміщенні вантажів. Він передавав замовникам маршрути патрулювання прикордонників, розташування підрозділів ЗСУ та "безпечні" місця перетину державного кордону. Радив "клієнтам" використовувати для "розвідки" дрони, а у нештатних ситуаціях - надавав їм паролі для ідентифікації перед військовими.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 40 тис. грн за позначення на мапі конкретних позицій прикордонних нарядів та не блокованих ділянок кордону.

Також прикордонник продав місцевому мешканцю 480 набоїв і три гранати типу Ф-1 за 20 тис. грн. Покупець планував використати боєприпаси для "самозахисту" під час реалізації товарів широкого вжитку та переправлення контрабанди через кордон з рф.

У травні цього року обвинувальний акт стосовно прикордонника було скеровано до суду, який визнав його винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України), збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України), одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України). За сукупністю кримінальних правопорушень зловмисника засуджено на 5 років позбавлення волі.

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