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Новини Викриття колаборантів
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Прикордонник з Сумщини "зливав дані" про розташування підрозділів ЗСУ ворогу, - ДБР

ДБР затримало прикордонника який працював на ворога

Глухівський міськрайонний суд Сумської області за матеріалами ДБР визнав винним прикордонника з Сумщини, який зливав інформацію про розташування військових підрозділів та продавав боєприпаси. Його засуджено  на 5 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

У ході досудового розслідування слідчі ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою встановили, що фігурант запропонував іншим особам сприяння у переміщенні вантажів. Він передавав замовникам маршрути патрулювання прикордонників, розташування підрозділів ЗСУ та "безпечні" місця перетину державного кордону. Радив "клієнтам" використовувати для "розвідки" дрони, а у нештатних ситуаціях - надавав їм паролі для ідентифікації перед військовими.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 40 тис. грн за позначення на мапі конкретних позицій прикордонних нарядів та не блокованих ділянок кордону.

Також прикордонник продав місцевому мешканцю 480 набоїв і три гранати типу Ф-1 за 20 тис. грн. Покупець планував використати боєприпаси для "самозахисту" під час реалізації товарів широкого вжитку та переправлення контрабанди через кордон з рф.

У травні цього року обвинувальний акт стосовно прикордонника було скеровано до суду, який визнав його винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України), збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України), одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України). За сукупністю кримінальних правопорушень зловмисника засуджено на 5 років позбавлення волі.

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Автор: 

Сумська область (4051) державна зрада (1737) ДБР (3651)


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Ніхера не зрозумів?
5 років за злиття ворогові позицій?
Чи то просто був пійманий на наживку?
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24.07.2025 12:30 Відповісти
5 років за фактично державну зраду під час війни???
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24.07.2025 12:30 Відповісти
Та шо за..чому не ті статті???? За держзраду, під час дії військового стану - там пожиттєве!!!
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24.07.2025 12:42 Відповісти
Самий гуманний суд в мірє. А от колиб ф-ка судді у пику прилетіла?
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24.07.2025 12:42 Відповісти
За логікою зеленої влади і позеленілих силовиків прикордонну службу треба розформувати, знести, або підпорядкувати її генеральному прокурору.
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24.07.2025 12:42 Відповісти
Оце так да,невже таке може буть.
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24.07.2025 13:02 Відповісти
Я також розумiю шлепера.
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24.07.2025 13:34 Відповісти
то що, розформувати прикордоників, цеж розсадник агентів російського впливу
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24.07.2025 13:35 Відповісти
мабуть вговорили , до зброї добавим зраду а потім амністуєм
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24.07.2025 13:46 Відповісти
 
 