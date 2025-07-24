Пограничник с Сумщины "сливал данные" о расположении подразделений ВСУ врагу, - ГБР

Глуховский горрайонный суд Сумской области по материалам ГБР признал виновным пограничника с Сумщины, сливавшего информацию о расположении военных подразделений и продававшего боеприпасы. Он осужден на 5 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР во взаимодействии с СБУ и Госпогранслужбой установили, что фигурант предложил другим лицам содействие в перемещении грузов. Он передавал заказчикам маршруты патрулирования пограничников, расположение подразделений ВСУ и "безопасные" места пересечения государственной границы. Советовал "клиентам" использовать для "разведки" дроны, а в нештатных ситуациях - предоставлял им пароли для идентификации перед военными.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения 40 тыс. грн за обозначение на карте конкретных позиций пограничных нарядов и не блокированных участков границы.

Также пограничник продал местному жителю 480 патронов и три гранаты типа Ф-1 за 20 тыс. грн. Покупатель планировал использовать боеприпасы для "самозащиты" при реализации товаров широкого потребления и переправки контрабанды через границу с РФ.

В мае этого года обвинительный акт в отношении пограничника был направлен в суд, который признал его виновным в распространении информации о расположении ВСУ и других военных формирований (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины), сбыте боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины), получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины). По совокупности уголовных правонарушений злоумышленник осужден на 5 лет лишения свободы.

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