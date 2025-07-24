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Пограничник с Сумщины "сливал данные" о расположении подразделений ВСУ врагу, - ГБР

ГБР задержало пограничника, который работал на врага

Глуховский горрайонный суд Сумской области по материалам ГБР признал виновным пограничника с Сумщины, сливавшего информацию о расположении военных подразделений и продававшего боеприпасы. Он осужден на 5 лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР во взаимодействии с СБУ и Госпогранслужбой установили, что фигурант предложил другим лицам содействие в перемещении грузов. Он передавал заказчикам маршруты патрулирования пограничников, расположение подразделений ВСУ и "безопасные" места пересечения государственной границы. Советовал "клиентам" использовать для "разведки" дроны, а в нештатных ситуациях - предоставлял им пароли для идентификации перед военными.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения 40 тыс. грн за обозначение на карте конкретных позиций пограничных нарядов и не блокированных участков границы.

Также пограничник продал местному жителю 480 патронов и три гранаты типа Ф-1 за 20 тыс. грн. Покупатель планировал использовать боеприпасы для "самозащиты" при реализации товаров широкого потребления и переправки контрабанды через границу с РФ.

В мае этого года обвинительный акт в отношении пограничника был направлен в суд, который признал его виновным в распространении информации о расположении ВСУ и других военных формирований (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины), сбыте боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины), получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины). По совокупности уголовных правонарушений злоумышленник осужден на 5 лет лишения свободы.

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Автор: 

Сумская область (3495) государственная измена (1591) ГБР (3131)


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Ніхера не зрозумів?
5 років за злиття ворогові позицій?
Чи то просто був пійманий на наживку?
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24.07.2025 12:30 Ответить
5 років за фактично державну зраду під час війни???
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24.07.2025 12:30 Ответить
Та шо за..чому не ті статті???? За держзраду, під час дії військового стану - там пожиттєве!!!
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24.07.2025 12:42 Ответить
Самий гуманний суд в мірє. А от колиб ф-ка судді у пику прилетіла?
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24.07.2025 12:42 Ответить
За логікою зеленої влади і позеленілих силовиків прикордонну службу треба розформувати, знести, або підпорядкувати її генеральному прокурору.
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24.07.2025 12:42 Ответить
Оце так да,невже таке може буть.
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24.07.2025 13:02 Ответить
Я також розумiю шлепера.
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24.07.2025 13:34 Ответить
то що, розформувати прикордоників, цеж розсадник агентів російського впливу
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24.07.2025 13:35 Ответить
мабуть вговорили , до зброї добавим зраду а потім амністуєм
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24.07.2025 13:46 Ответить
 
 