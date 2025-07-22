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Новости Фото Разоблачение коллаборантов
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Задержан предатель, который после захвата Херсона охранял главное управление оккупационной полиции, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР совместно с СБУ и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции разоблачили еще одного перебежчика, который добровольно перешел на сторону врага во время временной оккупации Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, бывший милиционер решил, что Россия в городе надолго, и уже в мае 2022 года устроился инспектором роты охраны в незаконном правоохранительном органе оккупантов - так называемом "МВД Херсонской области". Его задачей была охрана здания, где захватчики обустроили главное управление оккупационной полиции.

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предатель из Херсона
предатель из Херсона

"После деоккупации Херсона коллаборационист остался в городе, пытался "залечь на дно" - нигде не работал, скрывался, постоянно менял SIM-карты, чтобы избежать разоблачения. Но ему это не удалось, его местонахождение было установлено", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали коллаборанта, ему было сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

ГБР продолжает системную работу по разоблачению предателей и коллаборационистов. Каждый, кто служил врагу, ответит перед законом - независимо от прошедшего времени.

Автор: 

СБУ (20213) Херсон (2971) коллаборационизм (895) ГБР (3126) Херсонская область (5040) Херсонский район (461)


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Так і знав шо це колишній правоохоронець
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22.07.2025 14:11 Ответить
бувший міліціонер-пєнсіонер, що з нього узяти, коли дійсні правоохоронці купами переходили на бік ворога, багато таких зловили?
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22.07.2025 14:29 Ответить
Траханий цирк...
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22.07.2025 14:45 Ответить
"Правоохоронці затримали колаборанта"

Молодці. Але де вони були в 22-му, коли ворог підійшов до Херсона? А тепер бач, які браві та безстрашні поробились.
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22.07.2025 14:28 Ответить
"Кожен, хто служив ворогу, відповість перед законом - незалежно від часу, що минув."

Тобто, на окупованих територіях всі повинні сидіти без роботи і вмирати з голоду?
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22.07.2025 14:30 Ответить
А чому аін при затриманні не "зробив загрозу життю тих хто його приймав"..годувати ще цю потвору
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22.07.2025 15:42 Ответить
а ДБРовец на фото..с недешовой сумкой стоит ..Guess))))
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22.07.2025 16:18 Ответить
 
 