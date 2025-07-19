Жителя Луганщины будут судить за добровольное участие в подразделении "Росгвардии"
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который в ноябре 2022 года добровольно согласился на предложение представителей военной администрации так называемой "лнр" о занятии должности в незаконном оккупационном правоохранительном органе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Его обвиняют в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
В августе 2023 года обвиняемого перевели в подразделение "Филиала государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Ростовской области".
Досудебное расследование осуществляло Главное следственное управление Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.
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