Жителя Луганщины будут судить за добровольное участие в подразделении "Росгвардии"

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который в ноябре 2022 года добровольно согласился на предложение представителей военной администрации так называемой "лнр" о занятии должности в незаконном оккупационном правоохранительном органе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Его обвиняют в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

В августе 2023 года обвиняемого перевели в подразделение "Филиала государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Ростовской области".

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Досудебное расследование осуществляло Главное следственное управление Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.